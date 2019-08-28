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林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」　俄國傳回好消息

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記者鄒鎮宇／台北報導

設計師江孟芝購買圖庫中「花豹圖」當作石虎，使用到觀光局斥資300萬元的集集彩繪列車，遭到網友砲火攻擊。俄羅斯設計師Катя Mолодцова得知後立刻繪製3張石虎圖贈送台灣，卻被觀光局婉拒。對此，交通部長林佳龍氣到不行，要求觀光局收回考量，「設計師這麼感心，石虎這麼可愛，集集彩繪列車當然要用啊！」並邀請設計師來台參加列車的亮相典禮。

旅美設計師江孟芝接下觀光局的承包案，為集集彩繪列車設計石虎圖及車廂內的創意設計，卻被踢爆圖片根本來自shutterstock圖庫，且車廂內的多樣「創意設計」疑似是致敬的行為，和美國多項創意巧思類似且雷同；豈料，她被踢爆後竟開直播說，的確有跟圖庫買圖，但「絕對不是抄襲！」堅持說該圖是「石虎」，立刻被網友嗆翻，隨後直接關閉臉書。

▲▼俄羅斯設計師好意泡湯！觀光局「採用石虎圖2.0」護江孟芝…網全氣炸。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

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▲▼俄羅斯設計師免費送台灣3幅石虎圖，讓網友覺得超暖。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

▲▼俄羅斯設計師好意泡湯！觀光局「採用石虎圖2.0」護江孟芝…網全氣炸。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

「石虎圖」原作者Катя Молодцова透過《ETtoday新聞雲》得知消息後表示，「哇！我從不期望我的插圖會上這種新聞，然後…沒錯，當我畫這系列的插圖時，牠就是一隻花豹，不是一隻石虎」，直接打臉江孟芝的說法；此外，她也在臉書粉專「翻滾毛孩-毛孩出任務」的溝通下，繪製3張石虎圖贈與台灣，希望可以為石虎保育盡一份心力

不過，觀光局主秘林坤源回應，「江孟芝仍是我們的設計師，彩繪列車已經有自己的圖」，觀光局很歡迎原作者提供圖片，但目前仍決定採用原設計團隊更正後的「石虎圖」，已著手對車廂內外、文宣上進行趕工，預計於9月20日完工，9月21日亮相。

▲▼美女設計師江孟芝素顏直播談論石虎風波。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

▲觀光局仍決定採用設計師江孟芝團隊的作品。（圖／翻攝自Facebook／江孟芝 I MengChih Chiang）

▲▼集集彩繪列車新石虎圖案。（圖／觀光局提供）

▲江孟芝團隊經過22次修改的石虎圖。（圖／觀光局提供）

該言論立刻引起網友反彈，「還要繼續用原本設計師，真的有問題」、「這位俄羅斯女設計師真是友善大方！那位ＯＯ小姐真該感到汗顏」、「消費石虎，卻不願保護石虎」、「可以把那300萬花在不要再讓石虎被撞死嗎？」、「台灣丟臉丟到國外」。

林佳龍得知觀光局的回應後表示，「我認為（不採用）欠缺考量，觀光局應收回這句話，並設法促成這樁美事」，隨後到Катя的IG上使用英文留言，「嗨，我是林佳龍，台灣的交通部長，也負責觀光。對於您協助提供有創意的石虎設計圖樣，我希望表達誠摯的謝意，它已成為我國保護瀕臨絕種動物的象徵。我想邀請您造訪台灣，一個充滿多元生態的美好島嶼。祝福您」

同時，林佳龍也在個人臉書PO文表示，他邀請Катя到台灣參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，「除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力」，並希望可以更努力保育石虎，不再讓日前石虎母子的事件再次發生，「保育石虎刻不容緩，期望各界一起努力，交通部也會更加把勁，加強石虎友善道路及預警系統的建置以及各種宣導。」

▲▼林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」　俄國傳回好消息。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍全文如上。（圖／翻攝林佳龍臉書）

觀光局長周永暉也在個人臉書PO文表示，江孟芝團隊在事件爆發後「虛心檢討經過22次的來回修圖討論，確認了日前觀光局所發布的新聞稿PO圖」並感謝Катя的美意，將責成日管處依造林佳龍部長的意見，接受Катя的美意，待取得新設計圖授權後完成工程。

他說，「或許未來將可以看到台灣設計師與俄羅斯設計師的石虎設計，出現在不同的車廂裡，讓台、俄的設計合作成為一樁美事！

此外，駐俄羅斯代表處表示，已與Катя小姐取得聯繫，「她非常謝謝部長的邀請和台灣民眾的支持，同時感到受寵若驚，我們這兩天會約她當面致意。」

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關鍵字：石虎,江孟芝,俄羅斯,觀光局

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