國際

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

▲▼泰男童遭「阿嬤31歲小男友」凌虐丟包深山。（圖／翻攝自Khaosod）

▲男童全身多處外傷，目前仍在治療中。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國華富里府一名4歲男童遭奶奶的同居男友毆打重傷，嫌犯以為他已經死亡，因此連忙「棄屍」至山林，所幸警方及時搜救，才順利將奄奄一息的孩子救回。男童被發現時，頭部重創，全身傷痕累累，目前仍在治療中。

根據《第八頻道》報導，男童57歲的奶奶26日下午3時30分向警方報案稱，「孫子從家中失蹤。」警方、救援人員與當地居民立刻展開地毯式搜索，潛水員甚至下到住家附近池塘尋人，鄰近省份警力也加入協尋行列。而在一天一夜的調查後，男童27日上午11時被發現倒臥在學校附近叢林裡，全身是傷。

▲▼泰男童遭「阿嬤31歲小男友」凌虐丟包深山。（圖／翻攝自Khaosod）

男童被發現時渾身是傷，身上佈滿抓痕，頭部有嚴重外傷，呈現極度虛弱狀態。警方隨即調閱監視器畫面，鎖定男童奶奶的31歲男友為主要嫌犯。監視器清楚拍下嫌犯騎著機車載著男童離開住處，但返回時車上已不見孩童蹤影。

令人髮指的是，男童剛失蹤時，嫌犯還向女友及其他家人謊稱，曾看到一輛可疑的黑色貨車在住家附近徘徊，暗示男童是遭到綁架。然而在警方偵訊下，嫌犯終於坦承犯行。

▲▼泰男童遭「阿嬤31歲小男友」凌虐丟包深山。（圖／翻攝自Khaosod）

▲▼泰男童遭「阿嬤31歲小男友」凌虐丟包深山。（圖／翻攝自Khaosod）

他供稱男童從機車上摔落後放聲大哭，讓他怒火中燒，於是抓起男童的頭部往車體猛撞，直到孩子失去意識。他以為男童已經死亡，因此便將男童丟棄在森林裡。

嫌犯的母親指出，事件發生後，兒子的行為舉止異常，還告訴她，小孩可能是在學校附近的森林，她心懷不安立刻向警方通報這項線索，警方趕赴現場後果然在嫌犯提及的確切位置找到男童。

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

