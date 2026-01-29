以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

▲男童全身多處外傷，目前仍在治療中。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國華富里府一名4歲男童遭奶奶的同居男友毆打重傷，嫌犯以為他已經死亡，因此連忙「棄屍」至山林，所幸警方及時搜救，才順利將奄奄一息的孩子救回。男童被發現時，頭部重創，全身傷痕累累，目前仍在治療中。

根據《第八頻道》報導，男童57歲的奶奶26日下午3時30分向警方報案稱，「孫子從家中失蹤。」警方、救援人員與當地居民立刻展開地毯式搜索，潛水員甚至下到住家附近池塘尋人，鄰近省份警力也加入協尋行列。而在一天一夜的調查後，男童27日上午11時被發現倒臥在學校附近叢林裡，全身是傷。

男童被發現時渾身是傷，身上佈滿抓痕，頭部有嚴重外傷，呈現極度虛弱狀態。警方隨即調閱監視器畫面，鎖定男童奶奶的31歲男友為主要嫌犯。監視器清楚拍下嫌犯騎著機車載著男童離開住處，但返回時車上已不見孩童蹤影。

令人髮指的是，男童剛失蹤時，嫌犯還向女友及其他家人謊稱，曾看到一輛可疑的黑色貨車在住家附近徘徊，暗示男童是遭到綁架。然而在警方偵訊下，嫌犯終於坦承犯行。

他供稱男童從機車上摔落後放聲大哭，讓他怒火中燒，於是抓起男童的頭部往車體猛撞，直到孩子失去意識。他以為男童已經死亡，因此便將男童丟棄在森林裡。

嫌犯的母親指出，事件發生後，兒子的行為舉止異常，還告訴她，小孩可能是在學校附近的森林，她心懷不安立刻向警方通報這項線索，警方趕赴現場後果然在嫌犯提及的確切位置找到男童。