　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普未排除對伊朗動武。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府似乎正計劃在未來幾天內對伊朗發動軍事打擊，牽動整個中東局勢，引發國際社會高度關注。若德黑蘭無法在最後期限以前與美方達成協議，BBC列舉7種可能情境指出，儘管潛在攻擊目標大致可預測，後續發展仍充滿不確定性。

1. 美軍精準外科手術式攻擊，盡量減少平民傷亡並向民主過渡

最理想的狀況是美國海軍、空軍實施有限、精準的打擊行動，鎖定伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）軍事基地、巴斯基（Basij）民兵組織設施、彈道飛彈發射與儲存設施，以及伊朗核計畫相關目標。

此舉可能導致已經相當脆弱的伊朗政權倒台，最終建立真正的民主體制，重新融入國際社會。但這是「高度樂觀的情境」，西方國家在伊拉克和利比亞的軍事干預並未帶來順利的民主轉型，反而引發多年的混亂與流血衝突。

2. 伊朗政權得以存續，但政策有所調整

這種情境類似「委內瑞拉模式」，即美國以迅速且強力的行動讓伊朗得以保留政權，但被迫調整政策方向。這代表伊斯蘭共和國雖然存活下來，但必須削減對中東各地武裝民兵的支持、停止或縮減核武與彈道飛彈計畫，並減輕對國內抗議活動的鎮壓力道。

但分析認為，執政長達47年的伊朗領導層始終頑固抗拒變革，現在改變路線的可能性極低。

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗最高領袖哈米尼傳出藏身地下掩體，以躲避可能的美軍打擊。（圖／達志影像／美聯社）

3. 伊朗政權垮台，由軍事統治取代

這是許多人認為可能性最高的情境——政權崩潰後由軍方接管，儘管伊朗政權在民間明顯不受歡迎，且多年來一波又一波抗議潮持續削弱其統治基礎，但龐大而無所不在的安全體系仍有維持現狀的既得利益。

示威抗議至今未能推翻政權的主因在於安全部門未出現重大倒戈，而掌權者願意動用無限武力與殘酷手段維持統治。美軍發動攻擊後的混亂局面中，伊朗最終可能由主要來自革命衛隊的強勢軍政府掌控。

4. 伊朗對美軍及周邊國家發動攻擊

伊朗誓言將對任何美國攻擊展開報復，聲稱「手已放在扳機上」。雖然伊朗軍力遠不及美國海空軍，仍可能動用藏匿在洞穴、地下或偏遠山區的彈道飛彈與無人機進行反擊。波斯灣阿拉伯一側散布美軍基地與設施，尤其是巴林和卡達，伊朗也可能攻擊任何他們認為協助美國的國家關鍵基礎設施，例如約旦。

2019年沙烏地阿美石油公司（Aramco）設施遭受毀滅性飛彈與無人機攻擊，顯示伊朗飛彈威脅程度。波斯灣阿拉伯國家做為美國盟友，目前對美軍行動可能帶來的反彈效應極度憂慮。

5. 伊朗在波斯灣布設水雷，威脅全球航運與石油供應

這項威脅自1980至1988年兩伊戰爭以來一直存在，當時伊朗確實在航道布雷，由英國皇家海軍協助清除。伊朗與阿曼之間狹窄的荷莫茲海峽是關鍵咽喉要道，全球每年約有20%的液化天然氣出口及20%至25%石油與石油副產品須通過此處。伊朗已進行快速部署水雷的演習，若付諸實行，勢必衝擊世界貿易與油價。

▲▼ 美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（圖／路透）

▲ 美軍航母林肯號增援中東。（圖／路透）

6. 伊朗擊沉美艦

更嚴重的情境是伊朗擊沉美國軍艦，一名美國海軍艦長曾稱，他最憂心的威脅之一就是「蜂群攻擊」——伊朗對單一或多重目標發射大量高爆無人機與快速魚雷艇，就連美軍強大的近接防禦系統可能也無法及時消滅所有威脅。

革命衛隊海軍已在波斯灣取代傳統伊朗海軍，專注於非傳統或「不對稱」作戰訓練，尋求克服美國第5艦隊技術優勢的方法，一旦擊沉美國軍艦甚至俘虜倖存船員，將是美國一大屈辱。

7. 伊朗政權垮台後陷入混亂

最後也是最危險的情境便是政權崩潰後陷入全面混亂，除了可能爆發如敘利亞、葉門和利比亞般的內戰，混亂之中庫德族、俾路支族等少數民族也可能為保護自身而引發武裝衝突，形成全國性權力真空。

這個擁有約9300萬人口的中東最大國若陷入混亂，將引發人道與難民危機，成為鄰國的重大憂慮。而目前最大的危險在於，川普在伊朗邊境集結強大武力後，可能為了避免沒面子而決定採取行動，開啟一場沒有明確終局且後果不可預測的戰爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1休旅車竄大火！車流回堵5km
又有冷氣團　抵台時間曝
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

日男深山「勒死妻子」棄屍20m深崖底！　加油站員工變殺人犯

恐怖垃圾屋！中國女遊客「驚悚退房照」瘋傳　日民宿員工超崩潰

GG太大害離婚！網美爆料「做到哭出來」　球星前夫提告了

日本「4人漁船」北海道外海失聯！　海保急派2巡視船搜救

9歲女童沙灘上撿到「45億年隕石」！專家證實：比地球還古老

不雅片流出！已婚總統顧問「激戰美女下屬」　雙雙下台翻臉互告

韓保守派分裂！前黨代表韓東勳遭「開除黨籍」　涉動員家屬洗輿論

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

日男深山「勒死妻子」棄屍20m深崖底！　加油站員工變殺人犯

恐怖垃圾屋！中國女遊客「驚悚退房照」瘋傳　日民宿員工超崩潰

GG太大害離婚！網美爆料「做到哭出來」　球星前夫提告了

日本「4人漁船」北海道外海失聯！　海保急派2巡視船搜救

9歲女童沙灘上撿到「45億年隕石」！專家證實：比地球還古老

不雅片流出！已婚總統顧問「激戰美女下屬」　雙雙下台翻臉互告

韓保守派分裂！前黨代表韓東勳遭「開除黨籍」　涉動員家屬洗輿論

陳亭妃下營鐵馬謝票　用「女性溫度」走進基層找回人民信任

20多道菜色無限供應　桃園航棧Express推清粥小菜吃到飽

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

國際熱門新聞

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝

把男學生騙上床！女教師逞慾3.5小時

川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

女律師搭機「靠媽肩膀上睡著」　再也沒醒

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

MAGA川粉大轉向「65%挺海外動武」

日23歲女模曬新駕照　網讚「比AI還美」

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元

伊朗：美國若動武　將打擊以色列特拉維夫核心

更多熱門

關鍵字：

標題:1.川普或將對伊朗動武，中東局勢緊張升溫2.美伊對峙升級！7種可能軍事衝突情境解析3.伊朗政權命運懸而未決，美軍精準打擊或

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面