美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

▲ 川普未排除對伊朗動武。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府似乎正計劃在未來幾天內對伊朗發動軍事打擊，牽動整個中東局勢，引發國際社會高度關注。若德黑蘭無法在最後期限以前與美方達成協議，BBC列舉7種可能情境指出，儘管潛在攻擊目標大致可預測，後續發展仍充滿不確定性。

1. 美軍精準外科手術式攻擊，盡量減少平民傷亡並向民主過渡

最理想的狀況是美國海軍、空軍實施有限、精準的打擊行動，鎖定伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）軍事基地、巴斯基（Basij）民兵組織設施、彈道飛彈發射與儲存設施，以及伊朗核計畫相關目標。

此舉可能導致已經相當脆弱的伊朗政權倒台，最終建立真正的民主體制，重新融入國際社會。但這是「高度樂觀的情境」，西方國家在伊拉克和利比亞的軍事干預並未帶來順利的民主轉型，反而引發多年的混亂與流血衝突。

2. 伊朗政權得以存續，但政策有所調整

這種情境類似「委內瑞拉模式」，即美國以迅速且強力的行動讓伊朗得以保留政權，但被迫調整政策方向。這代表伊斯蘭共和國雖然存活下來，但必須削減對中東各地武裝民兵的支持、停止或縮減核武與彈道飛彈計畫，並減輕對國內抗議活動的鎮壓力道。

但分析認為，執政長達47年的伊朗領導層始終頑固抗拒變革，現在改變路線的可能性極低。

▲ 伊朗最高領袖哈米尼傳出藏身地下掩體，以躲避可能的美軍打擊。（圖／達志影像／美聯社）

3. 伊朗政權垮台，由軍事統治取代

這是許多人認為可能性最高的情境——政權崩潰後由軍方接管，儘管伊朗政權在民間明顯不受歡迎，且多年來一波又一波抗議潮持續削弱其統治基礎，但龐大而無所不在的安全體系仍有維持現狀的既得利益。

示威抗議至今未能推翻政權的主因在於安全部門未出現重大倒戈，而掌權者願意動用無限武力與殘酷手段維持統治。美軍發動攻擊後的混亂局面中，伊朗最終可能由主要來自革命衛隊的強勢軍政府掌控。

4. 伊朗對美軍及周邊國家發動攻擊

伊朗誓言將對任何美國攻擊展開報復，聲稱「手已放在扳機上」。雖然伊朗軍力遠不及美國海空軍，仍可能動用藏匿在洞穴、地下或偏遠山區的彈道飛彈與無人機進行反擊。波斯灣阿拉伯一側散布美軍基地與設施，尤其是巴林和卡達，伊朗也可能攻擊任何他們認為協助美國的國家關鍵基礎設施，例如約旦。

2019年沙烏地阿美石油公司（Aramco）設施遭受毀滅性飛彈與無人機攻擊，顯示伊朗飛彈威脅程度。波斯灣阿拉伯國家做為美國盟友，目前對美軍行動可能帶來的反彈效應極度憂慮。

5. 伊朗在波斯灣布設水雷，威脅全球航運與石油供應

這項威脅自1980至1988年兩伊戰爭以來一直存在，當時伊朗確實在航道布雷，由英國皇家海軍協助清除。伊朗與阿曼之間狹窄的荷莫茲海峽是關鍵咽喉要道，全球每年約有20%的液化天然氣出口及20%至25%石油與石油副產品須通過此處。伊朗已進行快速部署水雷的演習，若付諸實行，勢必衝擊世界貿易與油價。

▲ 美軍航母林肯號增援中東。（圖／路透）

6. 伊朗擊沉美艦

更嚴重的情境是伊朗擊沉美國軍艦，一名美國海軍艦長曾稱，他最憂心的威脅之一就是「蜂群攻擊」——伊朗對單一或多重目標發射大量高爆無人機與快速魚雷艇，就連美軍強大的近接防禦系統可能也無法及時消滅所有威脅。

革命衛隊海軍已在波斯灣取代傳統伊朗海軍，專注於非傳統或「不對稱」作戰訓練，尋求克服美國第5艦隊技術優勢的方法，一旦擊沉美國軍艦甚至俘虜倖存船員，將是美國一大屈辱。

7. 伊朗政權垮台後陷入混亂

最後也是最危險的情境便是政權崩潰後陷入全面混亂，除了可能爆發如敘利亞、葉門和利比亞般的內戰，混亂之中庫德族、俾路支族等少數民族也可能為保護自身而引發武裝衝突，形成全國性權力真空。

這個擁有約9300萬人口的中東最大國若陷入混亂，將引發人道與難民危機，成為鄰國的重大憂慮。而目前最大的危險在於，川普在伊朗邊境集結強大武力後，可能為了避免沒面子而決定採取行動，開啟一場沒有明確終局且後果不可預測的戰爭。