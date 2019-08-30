LIVE／郭台銘中東皇室取經返台　中秋節前後宣布參選

▲郭台銘訪中東。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘30日從中東返抵國門，郭台銘上午9點45分在松山機場簡短向各界報告中東行程。郭台銘辦公室表示，現場將不受訪，會後由永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受聯訪，《ETtoday新聞雲》全程直播。

「郭柯王」結盟態勢幾乎底定，外傳郭台銘將在9月13日中秋節當天宣布參選。對此郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜29日受訪表示，現在外界傳出郭台銘的參選時間點很多，「謝謝大家幫我們把時間點都喬好了」，但她也強調，希望與志同道合的朋友一起爭取台灣第三條路。

郭台銘28至30日中東考察之旅，最主要是針對能源產業石化產業進行了解。蔡沁瑜表示，郭台銘在中東，和當地基金公司、能源廠代表會面，對能源採購事宜進行了解，郭台銘這趟中東之旅，除了想了解台灣能源產業做什麼，也是借此追隨前行政院長孫運璿的腳步。

孫運璿任經濟部長時開啟台灣－沙烏地阿拉伯間的經貿交流，緣起於1973年國際發生第一次能源危機時，孫運璿率團訪問沙烏地阿拉伯，以經濟合作計畫換取穩定的阿拉伯油源。

由於中東是石化產業重地，郭台銘此行也被視為是為了解台灣產業、能源發展轉型的重點行程。郭台銘辦公室30日上午通知，郭台銘上午9點45分左右，將從中東飛抵松山機場，屆時將會針對中東之旅，簡短對外說明。

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