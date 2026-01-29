背蜘蛛人書包被帶走！5歲男童下課遭ICE拘留　美法官暫擋遣返

▲美國明尼蘇達州一名5歲厄瓜多籍男童被ICE突襲拘留，引爆民眾示威。圖為巡警從一輛校車下來後列隊。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

一名5歲厄瓜多籍男童日前在美國明尼蘇達州遭移民暨海關執法局（ICE）行動中帶走拘留，事件曝光後引發全美關注。德州一名聯邦法官已下令，暫時停止將這對父子驅逐出境。

As many of you know Liam’s name Conejo means rabbit/bunny thus his knitted cap. /Christina 由 Orlando Guerrero 發佈於 2026年1月25日 星期日

根據外電報導，男童連恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與父親艾德瑞安．康尼荷．阿里亞斯（Adrian Conejo Arias），本月20日在ICE執法行動中被逮捕。兩人皆為來自厄瓜多的庇護申請者，目前被安置於德州聖安東尼奧的拘留設施。

連恩被帶走時，頭戴藍色毛帽、背著蜘蛛人書包的畫面在網路上迅速流傳，掀起輿論討論。當地聯邦地區法官比里（Fred Biery）裁定，在父子針對拘留提出司法救濟期間，政府不得將兩人遣返或轉移，除非法院另有命令。

▲5歲男孩被美國移民和海關執法局（ICE）聯邦特工拘留，圖為該校所在的谷景小學。（圖／路透）



連恩就讀哥倫比亞高地公立學校學前班。學區行政首長史登維克指出，執法人員當時在住家車道將父子帶走，並質疑男童被用來引誘其他家人現身。不過，聯邦移民官員則說，男童是在父親試圖離開現場後，於住所外被帶離。

事發當下，男童的母親與哥哥並未遭到拘留。

美國媒體指出，近期川普政府在明尼阿波利斯展開大規模非法移民掃蕩，行動中有多名未成年者被拘留，引發地方社群不滿，而連恩的案例進一步點燃爭議。

國土安全部聲稱，連恩的父親為非法居留者，並指是父親要求兒子同行，執法人員才一併將男童帶走。但代理律師強調，父親並未涉及刑事犯罪，且長期遵守庇護程序，包括準時出席法院相關聽證。

目前，連恩的父親已對國土安全部長諾姆、美國司法部長邦迪及多名聯邦官員提起訴訟。