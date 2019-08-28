　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅居約旦沙漠的跆拳道界高手陳秋華　守護難民的救援推手

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台籍陳秋華是跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作，難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華長年在沙漠中關懷流離失所的難民。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

陳秋華，一位在跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作的陳秋華依舊是跆拳道黑帶9段高手，但少了殺氣、多了慈悲喜捨的心，長年在沙漠中關懷流離失所的難民。陳秋華表示，「不管幾段，『放下身段』最重要。」

1974年，陳秋華奉派到約旦培訓當時的國王侍衛隊、教皇室成員練跆拳，以及協助約旦發展跆拳道運動，儘管任務因故中斷，因為與當時王室成員已有感情，陳秋華續留約旦。1999年當時的約旦國王過世後，王位之爭中陳秋華保護著哈山親王一家安危，與哈山親王亦師亦友的陳秋華，每當慈濟有活動時，親王都會「准假」，甚至出席發放活動。

▲▼台籍陳秋華是跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作，難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華長年在沙漠中關懷流離失所的難民。（圖／慈濟基金會提供）

請繼續往下閱讀...

22年前，陳秋華認識慈濟，反省自己過去無形中傷害到別人，當聽到「尊重生命」這四個字，懺悔流淚，皈依證嚴法師後立刻戒酒、蔬食，教跆拳道時，也逐漸改掉直來直往的脾氣。

鐵漢轉柔情的陳秋華長年關懷流離失所者，無論是居無定所的遊牧民族、非洲黑奴後裔，或因戰爭逃離家園的難民。近年敘利亞戰爭爆發後，約旦慈濟志工進行緊急食物發放，目前持續投入中長期慈善、醫療、助學等人道援助，陳秋華始終親力親為。

許多有罕見疾病、特殊醫療個案的敘利亞難民，陳秋華知道他們身處異鄉的困難，在個案開刀後，陳秋華仍持續關懷病患的術後復健、營養補充，光是特殊醫療個案從2016年3月起到2019年8月已超過1300例，其中97%為敘利亞難民兒童。

▼約旦慈濟協助難民醫療個案已超過1300例，陳秋華持續關懷病患的術後復健、營養補充。

▲▼台籍陳秋華是跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作，難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華長年在沙漠中關懷流離失所的難民。（圖／慈濟基金會提供）

在戰火頻仍的中東，對許多人而言，「回家」是遙不可及的願望。陳秋華關懷難民的投入，在2003年美伊戰爭後就開始，當時，陳秋華前往約旦與伊拉克邊境為難民設立帳篷、發放食物、並到醫院關懷被戰火波及受傷的無辜民眾。

那段期間戰爭未歇，臨行前他將太太的護照、文件、現金等全交給太太，並交代太太：萬一有什麼事，就帶著女兒離開。太太高怡怡含淚說：「你不走，我當然也不走。」每當提到要感謝的人，陳秋華永遠不會忘了太太一直在他背後做最堅強的後盾。

▼陳秋華(左)在2003年美伊戰爭後前往約旦與伊拉克邊境為難民設立帳篷、發放食物。

▲▼台籍陳秋華是跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作，難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華長年在沙漠中關懷流離失所的難民。（圖／慈濟基金會提供）

▼每當提到要感謝的人，陳秋華(右)永遠不會忘了太太高怡怡(左)一直在他背後做最堅強的後盾。

▲▼台籍陳秋華是跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作，難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華長年在沙漠中關懷流離失所的難民。（圖／慈濟基金會提供）

在中東做慈善工作，又身為慈濟在中東第一個INGO(International Non-Government Organization，國際非政府組織)執行長，陳秋華難行能行，秉持誠正信實、慈悲喜捨的理念，默默行善，更多的付出代表的是更多的自許。慈濟約旦分會執行長陳秋華表示，感恩證嚴上人的祝福、全球慈濟人的協助，以及哈山親王的支持，期許繼續把台灣慈濟的正能量傳給更多苦難的人，規劃更有代表性的慈善工作。

難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華，不僅是台籍跆拳道高手，更是守護難民的救援推手，為乾涸的沙漠匯聚愛的力量，潤漬苦難人的心地。

▼遊牧民族貝都因人經常因故被迫臨時搬遷，慈濟志工仍努力找尋他們，給予生活物資。志工造訪貝都因人帳篷區，居民與志工陳秋華互動。

▲▼台籍陳秋華是跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作，難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華長年在沙漠中關懷流離失所的難民。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
起底李佳芬農舍神秘買家「高雄陳小姐」！戶籍地址曝光..竟是一
大安區舊空總墜樓意外！工人3F墜1F　頭、手撕裂傷...意識
褲子凸凸的？女子田徑選手「連聲音都像男生」　澄清網友都不信
買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車
郭台銘、王金平登記參選就開鍘　國民黨通過黨員行為規範
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車

人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

旅居約旦沙漠的跆拳道界高手陳秋華　守護難民的救援推手

竹光國中「哈利波特風」社區共讀站　獲選全國最美

IG親邀「俄國石虎設計師」來台有回應了　林佳龍曝：她有在考慮

老公嫌包重！人妻白眼「數12項內容物」超大心　曝媽媽包真相…網淚推

懷孕4月！爸媽迷信「不准去妹妹婚宴」 　她爆哭：台灣孕婦比較衰小？　

快訊／買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車

用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車

人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

旅居約旦沙漠的跆拳道界高手陳秋華　守護難民的救援推手

竹光國中「哈利波特風」社區共讀站　獲選全國最美

IG親邀「俄國石虎設計師」來台有回應了　林佳龍曝：她有在考慮

老公嫌包重！人妻白眼「數12項內容物」超大心　曝媽媽包真相…網淚推

懷孕4月！爸媽迷信「不准去妹妹婚宴」 　她爆哭：台灣孕婦比較衰小？　

快訊／買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車

用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

荷商投資美光660億元大案　經濟部投審會准了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

屁孩衝撞大鬧火鍋店！　潔哥「霸氣教訓」結局超療癒…網讚：這招我要學起來

追追追！買下李佳芬農舍　「高雄陳小姐」戶籍地址曝…是診所

NCC人事／王德威接任平台處長　蔡炳煌任綜規處長

台南東區自小客撞翻電箱、熱狗攤　附近5千戶大停電

超商驚見「倒立怪樹」！膽小大隻汪驚恐停下　繞遠路才敢過

對大陸猴子加徵關稅　美國多項個醫學研究停擺

「三架構」獲肯定！《聲林之王》強勢入圍金鐘獎三大獎

阿翔復出《新時代》入圍金鐘！　浩子「評審有大愛」：新聞爆出還願意肯定

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

加盟商擬求償　一芳總部說話了

更多熱門

相關新聞

跆協紛擾不影響國家隊

跆拳道協會近日紛擾不斷，體育署也保證過，不論之後理事長吳兩瓶罷免案是否通過，都不影響國家隊任何運作，再度加入國家隊教練團的蘇泰源也表示，不論狀況，也只能專心訓練。

拚奧運門票黃鈺仁3大賽最後機會

奧運量級升或降　蘇柏亞10月定案

志工與左鄰右舍為獨居中風者清掃

諾魯「挺台」總統驚傳連任失敗

關鍵字：

慈濟約旦陳秋華跆拳道黑帶陳秋華敘利亞難民貝都因遊牧民族黑奴醫療慈善慈悲喜捨

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面