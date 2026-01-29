　
國際

韓電商「酷澎」總部遭警突擊扣押搜索　捲入執政黨議員不當行為

▲▼南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓境內最大電商「酷澎」（Coupang）先前才爆出多達3370萬筆會員個資外洩，引發南韓政府與國會高度重視，正當美國投資方質疑酷澎遭到針對時，今（29）日又傳出南韓警方前往酷澎總部執行扣押搜索，外傳是因為酷澎前韓國代表理事（CEO）朴大俊曾出席國會議員金炳基的飯局，受委託必須報復金的前幕僚。

根據《韓聯社》，首爾警察廳公共犯罪搜查隊依妨礙業務等嫌疑，29日上午9時40分前往位於首爾市松坡區的酷澎總公司，以及位於首爾市瑞草區的酷澎社會貢獻委員會，執行扣押搜索。

報導指出，原先來自共同民主黨、現為無黨籍的國會議員金炳基，去年9月時曾邀請酷澎時任韓國代表理事朴大俊（音譯）出席飯局。金炳基在飯局向朴大俊提出請託，要求在人事布局上必須處處針對選擇跳槽加入酷澎的前幕僚。據悉，前幕僚曾向媒體揭露金炳基一家人所涉及的各種弊案或疑雲。

事後，因為這場飯局的影響，前幕僚果然在人事安排上受到酷澎方的不當對待。不過對此，金炳基則是矢口否認。

▲▼南韓共同民主黨前院內代表金炳基因涉不當行為而遭開除黨籍。（圖／VCG）

▲南韓共同民主黨前院內代表金炳基因涉不當行為而遭開除黨籍。（圖／VCG）

根據韓媒《中央日報》，曾經身為共同民主黨在國會院內代表的金炳基，日前遭到前幕僚爆料，為了讓次子能夠順利進入位於仁川市松島的「仁川全球校園」（Incheon Global Campus，園內擁有3間美國大學和一間歐洲大學，包括紐約州立大學等名校）就讀，竟然主動安排邀請該校園教授加入飯局。

前幕僚指出，2021年金炳基曾主動要求，「去打聽一下，看有沒有不需要多益（TOEIC）成績就能安排入學（的名校）」。之後，幕僚便與金炳基的妻子、首爾市銅雀區議員安排仁川全球校園的面試，只不過金炳基的次子還是無法順利考上該校，最後進入崇實大學就讀。

該名出席飯局的教授A某則向《中央日報》證實，自己是2021年11月才接到來自金炳基的請託，當時是透過友人牽線，最後3人在仁川市松島某餐廳的私人包廂共用午餐。

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

日韓要聞南韓酷澎Coupang金炳基

