日男深山「勒死妻子」棄屍20m深崖底！　加油站員工變殺人犯

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣德之島發生一起駭人命案，一名58歲男子豐守人涉嫌在山區勒斃57歲妻子豐初美，並將遺體與自己的輕型卡車一同棄置於20公尺深的懸崖下方。案發後豐守人坦承犯行，警方27日緊急將其逮捕。然而他雖對罪行供認不諱，但殺人動機仍在調查中。

根據《鹿兒島讀賣電視台》報導，鹿兒島縣警方調查，豐守人涉嫌於25日至26日期間，在德之島町山區內以雙手勒住妻子初美的頸部致其死亡，隨後將遺體棄置於深山中。該處地點相當偏僻，就連當地居民也鮮少經過。

死者的家屬因為遲遲找不到被害人，26日向警方報案表示，「初美已經失蹤兩天了，豐守人親口說是他殺的。」警方隨即約談嫌犯，而男子也在偵訊中主動供述，「我在山裡勒死妻子並將她遺棄，我的車在懸崖下，遺體就在那附近。」警方27日在山區尋獲初美的遺體，並立即將豐守人逮捕到案。

根據現場採證顯示，死者的遺體倒臥在嫌犯的卡車旁邊，身體並無明顯外傷，衣著也沒有凌亂跡象，但頸部皮膚有剝落現象。犯案地點位於懸崖下方約20公尺處，現場留有車輛行駛過的痕跡。豐守人向警方表示，車子是他自己開下去的，但他身上並無任何傷勢。

鄰居表示，嫌犯平常在鄰里間的形象正面，平時在加油站工作，許多鄰居和顧客都形容他「為人安靜溫和」，沒想到卻發生這種事。