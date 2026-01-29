恐怖垃圾屋！中國女遊客「驚悚退房照」瘋傳　日民宿員工超崩潰

▲民宿員工分享中國女遊客退房後的慘況。（圖／翻攝Threads）



記者吳美依／綜合報導

日本北海道札幌一間民宿驚傳離譜事件，2名年輕中國女遊客退房後，房內竟如同垃圾場一般髒亂不堪，在兩國關係敏感之際，進一步引爆日本網友怒火。

退房後變垃圾場 照片超驚悚

根據照片，房間內到處散落食物外帶盒、衛生紙、用過的毛巾等各式垃圾，全被隨意丟棄在地板與桌上，場面觸目驚心。

民宿員工23日在Threads發文痛訴，「2位年輕中國女性旅客退房後，房間簡直變成垃圾場，屋內散亂的程度令人難以置信，完全無法理解她們是怎麼在這種環境待下去的。」

索討清潔費遭拒 雙方一度爆衝突

日媒《中央日報》報導，民宿員工將照片上傳至社群平台Threads，迅速飆破1000萬次瀏覽。業者向2名房客追討清潔費用遭拒，雙方一度爆發衝突。

雖然在雙方達成和解後，照片已被刪除，但在目前中日關係緊繃的局勢下，此事仍迅速發酵，日本網友紛紛砲轟，「連基本的觀光禮儀都沒有」、「衛生習慣太差，拜託別來了」。

中國網友雖然感嘆這是「國恥」，但也有人緩頰認為，「不應將個人行為上升到國籍問題」。

台灣有事延燒 中日關係仍敏感

值得注意的是，此事件發生在中日關係緊張之際。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」之後，北京呼籲國民減少赴日旅遊。根據日本政府觀光局統計，去年12月訪日中國遊客僅約33萬人次，較前年同期暴跌45.3%。