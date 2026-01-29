網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

▲外媒列出應該避免的5大旅遊地雷。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

在熱門旅遊景點打卡、網美餐廳踩點，儼然已成為現代人旅遊必做清單，但一些看似夢幻的行程，實際上卻可能不符預期，讓遊客敗興而歸。外媒TravelHost 指出，大多數熱門景點不僅人潮爆滿、收費高昂，更缺乏深度文化體驗，建議避開5大常見陷阱，才能玩得盡興又有意義。

#陷阱1：萌寵互動體驗

讓小老虎坐在腿上，或者猴子站上肩膀的合照，雖然吸睛可愛，卻暗藏動物福祉疑慮。專家建議改為前往口碑良好的保育中心或野生動物保護區，既能近距離接觸動物，也更符合動保精神。

#陷阱2：走馬看花式觀光

搭乘觀光巴士趕場各大地標，難以深入認識當地文化，倒不如專注探索單一街區，悠閒品嚐在地甜點、逛逛特色小店，更能感受城市魅力。

▼出國時的消費行動也會影響旅遊體驗。（示意圖／CFP）



#陷阱3：價格過高的觀光客餐廳

部分鎖定觀光客的餐廳，雖然標榜「道地料理」，卻往往餐點口味普通，價格貴得離譜。跟著在地人腳步，前往家庭式小餐館、路邊攤或傳統市場，才能吃到真正的當地美味，同時支持當地經濟。

#陷阱4：普通的紀念品商店

部分紀念品商店販售廉價小物，千篇一律且毫無特色，建議改逛手工藝工作坊或在地市集，直接向創作者購買獨一無二的作品，既有紀念價值又能幫助當地工藝傳承。

#陷阱5：直升機或夕陽攝影團

此類行程所費不貲且時間倉促，專家推薦自行探索景觀酒吧、健行步道、河濱步道，不僅省荷包，還能依個人節奏欣賞美景，創造真正屬於自己的旅行回憶。