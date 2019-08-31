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慧眼看天下／貿易戰再升溫　川習鬥法提高關稅互打

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新聞節目中心／綜合報導

世界兩個經濟超級大國美國和中國大陸互相傷害，祭出新一輪報復性關稅，讓雙方戰火再度升溫。隨著貿易戰惡化，全球經濟也進入關鍵時刻，美債殖利率倒掛幅度擴大，加深投資人對於經濟衰退的擔憂。慧眼看天下第67集，邀請到台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,川習,貿易戰。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

▲美中貿易戰加劇傷全球經濟。（圖／路透）

G7峰會 聚焦伊朗北韓核問題
在法國舉行的G7高峰會，伊朗核能問題以及北韓試射飛彈，這些議題都備受關注，而日本首相安倍晉三更是當著美國總統川普的面說，北韓的飛彈問題就是違反聯合決議，而兩國的貿易協議方面，也達到初步共識。

▼美日貿易談判有共識，日本大買美國農產品。（圖／路透）

▲▼G7,川普,馬克宏。（圖／路透）

亞馬遜大火 太空都看得見濃煙
被稱為地球之肺的亞馬遜雨林，大火已經持續超過三周，豐富的自然資源恐怕被野火吞噬，有巴西川普之稱的巴西總統波索納洛上任後，力拼經濟，鼓勵民眾開發焚燒雨林，拿來種田或養殖，而這起大火也研判是因為民眾縱火而造成的，而救災也成為全球一致的目標。

▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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