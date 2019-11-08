取消關稅非共識？路透：白宮顧問團強烈反對

▲美中雙方達成第一階段協議共識。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國商務部7日證實，中美雙方已經達成「第一階段」協議，確定分階段取消商品加徵關稅，美國官員也確認此消息，讓8日美股三大指數盤中全部創下歷史新高。不過《路透社》取得獨家消息指出，此舉引起白宮內部顧問團強烈反對，他們認為，取消加徵關稅並非10月「握手協議」的一部分，美國有可能因此失去談判籌碼。

白宮內部消息人士向《路透社》表示，取消關稅是否會讓美國失去談判籌碼，在白宮內部存在著很大的分歧，且這項決議並非美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴，在10月進行磋商時的「握手協議」之一。川普團隊前東亞問題顧問惠頓（Christian Whiton）也說，在對中貿易問題上，川普是最初的鷹派，「他會同意這樣做，真的讓我感到驚訝。」

目前美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative）尚未出面回應取消關稅，以及內部的分歧問題。但白宮顧問康威（Kellyanne Conway）7日也透露，總統川普急於簽下這份第一階段協議。

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