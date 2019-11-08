「中國7大致命罪惡」美方是受害者　白宮顧問：3階段協議解決

▲白宮貿易顧問納瓦洛認為美中談判旨在解決結構性問題。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）6日表示，美中談判的最終目標，旨在結束中方對美方經濟的結構性問題，對此，美國將藉由3個階段的協議來處理這些問題。他還指出中國有著「七大致命結構性罪惡」，而美方正是受害者。

納瓦洛6日接受《美國之音》採訪時說明，美國會通過3個階段的協議來應對問題，被問及是否簽署「第一階段」的協議代表貿易戰結束時，他回答貿易戰是錯誤的提法，目前美中展開的談判是要終結中方對美經濟的結構性攻擊，也要結束中方操縱匯率、強迫技術轉讓、竊盜智慧財產權與動用駭客的問題。

納瓦洛所提的「七大致命結構性罪惡」，為中國竊盜美國智產權、強迫技術轉讓、駭進電腦系統、傾銷產品迫使美企脫離市場、大量補貼國營企業、對美輸出毒品芬太尼以及操縱匯率。他表示，第一階段的協議中涵蓋幾個上述問題，不過為了爭取更好的協議，美方必須要簽署全部3個階段的協議。

納瓦洛6日出席《經濟學人》雜誌在紐約主辦的活動，主持人當時詢問，為何美國獨自行動，而不和盟國攜手抗衡中國，他表示看到德國的統計數據時很驚訝，因為該國一半經濟仰賴出口，且通路正指向北京。他認為，德國、義大利或希臘等國都不具備能力，可和美國共同制衡中國，只要美方還是世上最大的存錢筒，川普就不會等待其他國家一起對付中國。

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