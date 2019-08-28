　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國國務院4日將駐耶路撒冷領事館併入駐以色列大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國國務院於3月曾把服務巴勒斯坦的駐耶路撒冷領事館降級，併入新成立的駐以色列大使館。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國國務院官網近日把巴勒斯坦從國家地區列表中移除，引起當局領導階層的不滿，也讓該國通訊社回擊，即使發生任何轉變也「無法否決巴勒斯坦的權利，因為這是世界各國都一致承認。」

《法新社》報導，根據國務院歸檔版上顯示，在歐巴馬（Barack Obama）於2009至2017年的執政期間，官網的起始頁面和近東事務局都把「巴勒斯坦自治區」（Palestinian Territories）列入國家地區的名單之中，但目前官網的「巴勒斯坦自治政府」（Palestinian Authority）選項已經消失。

▼ 美國國務院官網。（圖／翻攝自美國國務院官網）

▲▼ 美國國務院官網移除巴勒斯坦。（圖／翻攝自美國國務院官網）

國務院官員於27日試圖淡化本次事件，只回應「網站正在更新，我們的政策沒有變」。然而該名官員卻沒有說明，重新設計的網站是否會提供巴勒斯坦政府的選項。

由於時機敏感，巴勒斯坦當局認為事情並非偶然，不僅美國許多刊物都已經移除「佔領區」（occupied territories）的字眼，以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）近期也試圖佔領約旦河西岸的大部分地區。

巴勒斯坦內閣27日結束由總理阿什塔耶（MohammadShtayyeh）主持的會議之後，表示此舉證實「美國偏袒以色列」。此外，巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長、資深談判代表的艾瑞卡（Saeb Erekat）也聲明，此舉「無關美國的國家利益，而是與以色列定居點（Israeli Settlers）委員會的議程有關。」他也在推特上表示，「決定不看真相，不代表撤銷它的存在。」

不僅是巴國領導階層感到憤怒，連歐巴馬政府時期擔任駐以色列大使的夏皮羅（Dan Shapiro）也稱此舉為「瘋了」（crazy）。他在推特上表示，「巴勒斯坦人民不會去其他地方，美國利益與他們牴觸。以色列當局仍與巴國當局在許多方式進行合作。」

近期，川普當局相當親近以色列，包括承認耶路撒冷是以色列的首都、削減巴勒斯坦難民營機構的資金，甚至還在8月初鼓勵以國當局禁止曾批評以色列的美國議員特萊布（Rashida Tlaib）與歐瑪（Ilhan Omar）入境以色列，結果2名議員果真被拒絕入境。事後消息傳出，以國總理當初在看到川普的發文後，才臨時作出決定。

▼ 歐瑪是來自明尼蘇達州的聯邦眾議員，是美國歷史上首位當選議員的索馬利亞裔美國人。（圖／路透社）

▲▼明尼蘇達州聯邦眾議員候選人歐瑪（Ilhan Omar）。（圖／路透社）

面對川普近期一系列親以色列的舉動後，巴勒斯坦權利機構表示，它不再視美國為「誠實的調停人」（honest broker），並拒絕川普當局提出的和平協議。

ET快訊
樓下剛搬來「地板發熱到30度」！他反應後得知驚嚇真相：隨時燒
員警取締酒駕撞安全島頭部重創不治　才剛拍完婚紗照...父母急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

最大豬隊友！緬甸供電不足狂停電　電競高手慘輸40場比賽　

遭燃燒彈惡意攻擊！墨西哥夜店大火　至少23死

倒掛飯店8樓陽台拍照！23歲女大生從25公尺高墜落...全身100多處骨折

紐時：提供高薪、送機票　LinkedIn成為中國「間諜狩獵場」

熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

川普得意「我有德國血統」　梅克爾一聽秒挑眉還抽動嘴角：哼！

川普想解除「全美最大森林」伐木禁令　阿拉斯加議員舉雙手贊成

深圳羅湖6層樓建築物傾塌　傷亡未明

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

最大豬隊友！緬甸供電不足狂停電　電競高手慘輸40場比賽　

遭燃燒彈惡意攻擊！墨西哥夜店大火　至少23死

倒掛飯店8樓陽台拍照！23歲女大生從25公尺高墜落...全身100多處骨折

紐時：提供高薪、送機票　LinkedIn成為中國「間諜狩獵場」

熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

川普得意「我有德國血統」　梅克爾一聽秒挑眉還抽動嘴角：哼！

川普想解除「全美最大森林」伐木禁令　阿拉斯加議員舉雙手贊成

深圳羅湖6層樓建築物傾塌　傷亡未明

余文樂PO兒子「整面漆黑照片」被破解！　網調亮驚：看到長相了

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

不斷更新／林承飛滿貫砲炸裂　3局結束桃猿9：0富邦

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

不斷更新／亞力克對決黃恩賜　3局0比0

美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

中職／兄弟U18國手不列60人　劉志威：魏碩成有機會

影／土城「石二鍋」撤中央路　居民憂高租金逼「美食沙漠」成形

國際熱門新聞

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪..

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

要巴西接受金援　總統：法國先道..

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

連署要美國買下台灣？　網：免費..

醉叔鋸下侄子頭：夢到在砍椰子樹

比亞馬遜多5倍　中非破萬野火燃..

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

獨居媽從地表消失！受困化糞池3..

肯德基爺爺也吃素！KFC推出「..

12歲長陰莖　這村90個女童就..

慕尼黑機場停擺4小時　只為找他

更多熱門

相關新聞

熱帶暴風撲！波多黎各進入緊急狀態

美屬波多黎各總督巴斯克斯（Wanda Vázquez）今（28日）宣布進入緊急狀態，為來勢洶洶的熱帶暴風多利安（Dorian）做好防災準備。根據了解，川普簽署通過緊急命令後，聯邦政府的協助與救援將可以更快速抵達當地。國家颶風中心預測，多利安28日登陸時，可能已經升級成一級颶風，時雨量最多可能達到6英吋（約為152mm）。

美男染筋膜炎　全身25%皮膚剝落

連署要美國買下台灣？　網：免費送！

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

G7邊緣人？川普意識形態的困境

關鍵字：

巴勒斯坦國務院以色列川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面