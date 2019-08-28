川普得意「我有德國血統」　梅克爾一聽秒挑眉還抽動嘴角：哼！

實習記者曾筠淇／綜合報導

今年的G7 （Group Of Seven）高峰會於法國西南部的比亞里茨（Biarritz）舉辦，美國總統川普與德國總理安格拉•多羅提亞•梅克爾（Angela Dorothea Kasner）在當天進行對談時，一聽到對方願意邀請他到德國柏林後，便興奮強調，「我身上流有德國的血」（I have German in my blood），然而此話一出，立刻獲得梅克爾「抖動眉毛、嘴角抽動」的反應。

據新聞週刊（Newsweek）、RT TV等外媒報導，川普與梅克爾在週一（26日）的G7高峰會中相談甚歡，和先前幾次會議相比，原先兩人不對盤的關係似乎不再冷冰。他在當天大力讚許，雖然梅克爾的政治生涯即將在2021年結束，但她真是個「才華洋溢的女人」。

▲「我身上流有德國血統」一話立刻讓梅克爾嘴角抽動。（圖／路透）

而後，梅克爾受到當地記者採訪「是否曾邀請川普至德國進行雙邊訪談」後，大方表示「以前就曾邀請過」。川普對於梅克爾的回答感到十分滿意，也很榮幸能受邀至柏林，因此開心表示，「我身上流有德國的血！」只是這句話才剛說出口，馬上就獲得了梅克爾的挑眉以及「哼」聲。

其實川普在過去就很常高談自己的歐洲血統，1980年代時，還宣稱自己的祖父來自瑞典，「而非德國」，這被懷疑是因為第二次世界大戰和大屠殺以後，他才想隱藏家族與德國的關係，並將自己的出身模糊化，然而，如今卻強調自己有德國血統，讓不少德國人非常反彈，並在Twitter上留下#TrumpNotWelcome的標籤。