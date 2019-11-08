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2019好朋友放閃音樂節來了！9日11點半線上一起同樂！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好朋友放閃音樂節。（圖／ETtoday提供）

活動小組／綜合報導

網友敲碗到不行的ETtoday好朋友音樂節即將在本週六登場了！2019年超「放閃」的音樂節就在11月9日華山文創園區，無論是好朋友、夫妻、情侶、閨密，通通跟ETtoday一起閃爆全場！不能到現場的朋友也別傷心，11點半開始在ETtoday新聞雲主站、App、粉絲專頁直播，不想錯過超強歌手卡司、聲林之王見面會請準時鎖定！

>>>>>快來參加「2019好朋友放閃音樂節」<<<<<<

▲▼ 《聲林之王2》選手陳瑽、吱吱、劉學甫、吳霏、柯政宏、艾文、盧子杰、屁孩將接力演出。（圖／ETtoday）

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單身無罪，放閃有理，ETtoday好朋友放閃音樂節讓你當最閃亮的主角，現場好玩好吃又好拿，還有超強歌手卡司輪番上陣，嗨翻週六的美好午後！邀請大家喜愛的藝人，小宇、孫盛希、Julia吳卓源、宇宙人、蔡旻佑、呂士軒、吳汶芳、鄭可強、許維芳，眾多藝人輪番上陣飆歌。更加碼金鐘獎加持的大型選秀節目《聲林之王2聲境傳奇》選手見面會人氣選手陳瑽、艾文、劉學甫、吳霏、吱吱、高偉勛、盧子杰、屁孩、柯政宏等人，即將首度合體同台演出，帶來節目上經典好歌，，讓所有觀眾們能在11月22日總決賽Live直播前一飽耳福！2019好朋友放閃音樂節當天精彩活動花絮、藝人表演通通都在ETtoday新聞雲主站、App、粉絲專頁直播，等你一起線上同樂！ 

>>>>>快來參加「2019好朋友放閃音樂節」<<<<<<

▲ETtoday好朋友放閃音樂節活動流程

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

無論單身還是有對象，快揪愛人一起大放閃！

⌾線上直播同樂，新聞雲主站、App、粉絲專頁活動花絮不漏接

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

⌾限量放閃好禮免費拿，閃亮亮闖關好禮今秋必備！

⌾超夯聲林之王2同樂會，選手首次合體登場演出鐵粉別錯過！

＞＞＞更多好朋友放閃音樂節資訊請點我

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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