　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華爾街日報：美檢正擴大調查華為「盜竊技術、挖角」新事證　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國檢察官繼續追查華為刑事案件。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）昨（29）日引述知情人士消息，美國檢察官正在調查華為技術公司涉嫌盜竊技術、向競爭對手挖角員工的新事證，這可能會擴大現有針對華為的刑事案件範圍。知情者也透露，這項新調查與美國先前提出的指控有部分內容重疊，不過華為當時回應，公司致力於遵守全球市場的法律。目前則尚未針對新調查作出評論。

知情人士指出，正在進行的調查包含多名人士與公司對華為竊取專利技術、知識產權的指控，以及華為如何從競爭對手那挖角員工的情況。據悉，新的調查案也包括《華爾街日報》5月紀錄的多起華為竊取專利事件，例如華為涉嫌竊取葡萄牙多媒體生產商Rui Oliveira的智慧型手機「相機技術」，以及華為向競爭對手招募員工的實際做法。

▲▼華為預估，到了2025年，全球將有58%人口享受5G服務。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指，目前還無法確定華為是否會面臨新的起訴，華為發言人拒絕對此事發表評論，美國司法部發言人也同樣拒絕回應這項消息。

美國司法部今（2019）年1月29日曾表示，華為設備有限公司和華為設備美國公司涉嫌竊取T-Mobile機器人技術，來測試智慧型手機的耐用性。檢方當時提出10項指控，認為被告涉嫌盜竊T-Mobile的商業機密、企圖盜竊商業機密、7項電匯詐騙，以及1項妨礙司法公正。不過華為首席法律官當時否認這些指控。

ET快訊
半夜呻吟聲超大！妹子驚「內褲噁男站門外看片」還留藏頭情詩
嘉義槍擊案3F房客持「長槍」猛轟！下秒衝1樓挾持　他混亂中逃
租屋女2個月電費噴7000！她到陽台看電錶超多線　房東6字回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

影／黃之鋒包圍警總「3罪名曝光」　原訂9月來台拜會民進黨！

被多任女友嫌：根本在握濕毛巾！　他求醫「手術開4洞」...淚訴29年困擾

8月大女嬰全身燙傷「泡高粱20分鐘」　送醫皮掉、酒精中毒險死

9月2日起去澳門更方便！　持卡式「台胞證」可辦自助過關

影／武警公安深圳「聯合大練兵」　水炮車驅趕黃帽示威者...網爆：喊聲震天！

媽媽上廁所離開6分鐘　獨留2歲兒泳池玩水...「1分鐘」就溺斃！

傳港府《緊急法》禁通訊軟體　HKISPA：破壞香港電訊樞紐地位！

香港眾志成員周庭今晨「在家被逮捕」　同被押往警察總署

香港名店翠華被點名「包裝把警當狗」網友拒吃　公司：那是奶油豬！

港警全面禁止831集會遊行！　民陣：若上訴失敗將更改日期

超美玫瑰伯爵戚風蛋糕、小塔甜點　7間好吃又好拍的餐廳

Skype為果粉打造訊息、影音新功能　還可分割聊天介面

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

樓下情侶又吵架！　八卦2狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

鄭元暢「妳不可以喜歡別人」狂撩孟美岐！　主持人一看台下：現場女生都哭了

人夫上山打獵反被獵殺　妻子搜尋2天發現他身中6槍倒斃叢林內

大陸熱門新聞

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救..

1歲女「撞倒全身鏡」遭重擊…口..

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

快訊／黃之鋒今早「突被警方逮捕..

身後傳巨響！他轉頭驚見烏龜血肉..

陳浩天機場離港被截　涉暴動和襲..

13歲女報警：他們要殺我！員警..

睡了40名高官狂升職！校花副市..

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

好友揪66樓玩跳傘　1男裝備故..

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

海底撈創始人成「新加坡首富」

男友要「制服play」卻拿出尼..

更多熱門

相關新聞

4歲女童燙傷疑遭家暴　母同居人胸口插刀亡

高雄市一名4歲女童遭到燙傷，社工介入以後發現案情並不單純，疑似遭到母親的同居男友家暴，通報轄區分局後，員警前往女童住家要帶這名男子到案說明，但員警到男子住家時才發現，男子已經自殺身亡，讓員警也一頭霧水，究竟是畏罪自殺、還是以死明志，目前檢方還在調查當中。

華為擬建首條「海底光纜」連接南美亞洲

華為Q2手機銷量逆勢衝　蘋果年減13%

檢察官與民有約反賄選

美商務部收逾130份華為銷售許可申請

關鍵字：

華為盜竊挖角檢察官

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

她遭甩20耳光　13人全被送辦

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面