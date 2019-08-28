檢察官與民有約　南警直播作伙反賄選

▲台南市警二分局與台南地檢署，共同辦理「社區治安會議暨檢察官與民有約」，反賄選宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應2020年總統及立委選舉工作，台南市警二分局8月28日與台南地檢署，共同辦理「社區治安會議暨檢察官與民有約」，由二分局長王森瑒主持，並邀請到台南地檢署檢察長林錦村、主任檢察官林朝文、檢察官林慧美、市警局長周幼偉、市府政風處、中西區公所、里長及意見領袖等人到場，共同來打擊賄選工作。

檢察長林錦村提到，民主國家的價值在於公平正義的選舉，這也是地檢署及警察當前最重要的工作。常見的賄選類型包括現金財物、捐款補助、獎金獎品、旅遊飲宴招待等等，無論是買票還是賣票，都要接受法律的制裁，所以不得不當心。

檢察官林慧美向在場的民眾宣導，政府為鼓勵民眾一同來反賄選，特別設立高額的查賄獎金，本次選舉最高有新台幣1500萬的檢舉獎金。如果民眾發現有賄選行為，把握「接、保、打、訴、定」等五要訣－「接」近買票者、「保」存相關證據、「打」檢舉電話、起「訴」及判決確「定」領取獎金，一同協助檢察署及警察機關來打擊不法。

市警局周局長指出，為確保選舉順利，以及宣示我們維護社會秩序的決心，警察人員必將盡心盡力加強查緝賄選，包括查處幽靈人口、掃蕩黑槍、以及查緝選舉賭盤，並確保各參選人的人身安全，避免暴力或槍擊案件衝擊社會治安，影響選情。當然除了查賄工作以外，維持治安及交通順暢同樣是警察責無旁貸的工作，也希望大眾能給警察多一點掌聲與鼓勵。

市警二分局長王森瑒表示，現今是個「資訊發達」的時代，二分局除了在分局辦裡宣導方式以外，同時也透過臉書直播方式，將第一手消息帶給所有民眾。此次直播觀看次數至少超過700人次，也達到加強宣導的效果，唯有透過大夥一同參與，協助治安單位查處賄選案件，一起維持乾淨的選舉環境，才能促進地方發展與國家富強。