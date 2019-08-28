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不畏貿易戰追打！華為Q2手機銷量逆勢衝　蘋果年減13%

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▲華為Q2在大中華區表現良好，銷量攀升31％。（圖／路透）

▲華為Q2在大中華區表現良好，銷量攀升31％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

《Gartner》最新報告指出，儘管第二季全球的智慧型手機銷售量與去年同期相比下滑1.7％至3.68億支，但華為（Huawei）和三星（Samsung）銷售成長仍逆勢成長，分別為16.5％和3.8％；蘋果繼續衰退，銷量年減13.8%。

Gartner資深研究總監古普塔（Anshul Gupta）表示，第二季智慧型手機銷量下跌是由於市場對高端智慧型手機的需求遠不及對中端和低端的智慧型手機。

此外，古普塔指出，由於市場對三星新款Galaxy A系列手機的需求強勁，和改進入門款和中端手機系列，這使三星在第二季賣出超過7,500萬支智慧型手機，市佔率達20.4％。

美國對華為的禁令讓該公司在今年第二季的智慧型手機銷量大幅下跌，不過，由於美國推遲禁令，讓華為的手機銷售量略有改善。該公司第二季售出約5,800萬支手機，全球市佔率為15.8％。

該研究報告指出，雖然華為在全球市場表現較弱，但經由強力的促銷和品牌定位，使該公司的智慧型手機在第二季於大中華區的銷量迅速攀升31％。

蘋果（Apple）在第二季售出超過3,800萬支iPhone，與去年同期相比下降13.8％，市佔率為10.5％。

Gartner預計全球手機銷售在今年底前還是會呈現疲軟的態勢，今年總銷售量將達到15億支。

▼三星手機全球市佔率奪冠，達20.4％。（圖／翻攝自Gartner官網）

▲三星手機全球市佔率奪冠，達20.4％。（圖／翻攝自Gartner官網）

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