看準智利通訊市場！　華為擬建首條「海底光纜」連接南美洲

▲華為有意建造首條連通南美和亞洲的海底光纜。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸科技巨擘華為28日透露，目前非常積極地打算鋪設第一條在南美和亞洲之間的「海底光纜」。華為智利分公司總經理竇勇（David Dou Yong）日前表示，該公司熱切關注智利7月所發起的公開招標程序，並且有意參與競標。

路透社報導，執行長竇勇接受外媒訪問時表示，該公司對智利7月份發起的公開招標項目非常有興趣，並將在招標時受邀參與跨太平洋光纜項目的投標。他強調，「招標過程分為幾個步驟，我們已經做好準備，並遵循該流程，直到選出供應商實施這個項目為止。」

據悉，「海底電纜」是華為海洋網路公司的業務，而華為海洋網路公司是華為的子公司，作為全球第四大的海底電纜工程商，華為海洋主要負責電纜的鋪設與維修。目前全球海底大約鋪設有380條海底電纜，其中約有100條都是由華為製造供應的，佔比超過1/4。

智利人口雖然不多，卻是拉丁美洲重要的通訊市場之一，也是拉丁美洲地區最發達的國家之一，而華為在智利也擁有非常多業務，其中，以手機為主導的大眾消費業務佔了智利24%的市場份額。對於海底光纜一事，竇勇透露，目前還沒有與智利政府達成協議，但他表示，華為將繼續努力，「我們將智利視為整個拉丁美洲的業務基準。」