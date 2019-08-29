獨／4歲女童燙傷疑遭母同居人家暴　警登門拘提...驚見他「胸口插刀」死亡

▲4歲女童燙傷疑家暴，檢察官下令拘提母親同居人卻發生自殺案件（為保護當事人均已變色） 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名4歲女童遭到燙傷，社工介入以後發現案情並不單純，疑似遭到母親的同居男友家暴，通報轄區分局後，員警前往女童住家要帶這名男子到案說明，但員警到男子住家時才發現，男子已經自殺身亡，讓員警也一頭霧水，究竟是畏罪自殺、還是以死明志，目前檢方還在調查當中。

轄區警方27日接獲社工通報，表示轄區內有一名4歲女童遭到燙傷，希望警方能夠進行調查，第一時間警方先約談女童的母親以及同居男友來進行筆錄，就在警方將初步調查結果跟檢察官來報告後，檢察官認為案情並不單純，認為有充分跡證顯示有「家暴」的可能，應該不是單純供訴女童是自己意外燙傷，所以開出了拘票，請警方將人拘提到案。

▲4歲女童燙傷疑家暴，檢察官下令拘提母親同居人卻發生自殺案件（為保護當事人均已變色） 。（圖／地方中心翻攝）

警方不敢打草驚蛇，先是打電話通知男子，假裝有部分案情需要再釐清，而這名男子也允諾會到案，也跟員警約好時間，不過雙方約定時間到了，男子卻沒有出現，警方打電話也找不到人，28日前往男子住所找尋，沒想到男子卻已經陳屍在屋內，變成一具冰冷遺體。初步勘驗，男子是拿刀刺向自己左胸，而現場也沒有任何外力情況，是屬於自殺案件，但為求慎重，警方也報請檢察官進行相驗，同步釐清女童究竟被燙傷的原因是什麼？是否有涉及家暴。

▲4歲女童燙傷疑家暴，臉書社團的網友們開始討論 。（圖／地方中心翻攝）



女童的母親總共有生了一對兒女，後來離婚以後才跟現任男友同居，而就在這起案件發生以後，檢察官也下令將這對小兄妹安置，確保他們的安全。而據掌握女童母親登記的住址，是「寄戶」而非住在這裡，所以這個地址的大樓管理員第一時間還搞不清楚狀況，後來才想起來跟女童母親有一面之緣，就是之前她有個包裹寄到這裡，請管理員代收，當時她還帶了女童來領包裹，管理員對她很陌生，多問了幾句才知道她是寄戶在同事家裡，才會有包裹寄到這邊。

男子遺體已經在28日上午進行相驗完畢，確定男子自殺，並無他殺嫌疑，只是這名男子究竟是畏罪自殺或是以死明志，檢察官會持續調查才能夠確定相關的責任歸屬。

▲4歲女童母親寄戶大樓住所，管理員表示僅有一面之緣。（圖／地方中心翻攝）

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