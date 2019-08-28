想繼續賣自家商品給華為　美國企業提出超過130份許可申請

▲ 美國各企業提出超過130份申請，希望批准他們向華為出售商品。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國總統川普2個月前曾經答應美國企業，可以讓他們出售設備給中國科技巨擘華為。近日，就有3名消息人士透露，美國商務部目前已經收到來自各大企業超過130份的申請，要求准許他們向華為出售自家商品。

根據路透社報導，這3名知情人士提到，雖然有這麼多間企業提出申請，不過川普政府到現在仍然沒有核發出任何一張銷售許可證。當前停滯不前的局面，再加上川普在中美貿易戰中所釋放出的混亂訊息，進而導致快速批准這些許可申請的希望變得渺茫。

光是去年，華為就向英特爾（Intel）、美光（Micron）、高通（Qualcomm）等美國企業採購了110億美元（約新台幣3456億元）的組件。因此，停滯局面也將對美國供應鏈上的晶片製造商、軟體公司和其他公司構成嚴重影響，這些企業恐怕將因此損失數十億美元的營收，令他們相當擔憂。

前美國商務部官員、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員雷恩施（William Reinsch）表示，「行政部門沒有任何人知道川普想要什麼，他們都不敢在不了解上頭意思的情況下，隨意做出決定」。

目前尚未對外公布的許可證申請數量，早就已經遠遠超過美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月時所透露的「50份左右」這個數字。對此，美商務部發言人回應：「目前我們正在進行跨部門流程，評估與衡量華為以及其非美國子公司的相關許可申請。」另外，消息人士也補充，審查過程沒有延遲，許多許可申請已經交由國務院、國防部審查通過，只是在等待螺絲和白宮方面的同意。

華為方面，儘管沒有立刻做出回應，但已經向美國呼籲，將華為從所謂的「實體名單」中移除，並結束這樣的「不公平對待」。