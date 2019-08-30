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長髮妹倒垃圾...駕駛座一張「10秒動作片」惹哭她　網鼻酸：各行各業都苦

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▲長髮妹倒垃圾...駕駛座一張「10秒動作照片」惹哭她　網鼻酸：謝謝你（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲駕駛座一張「10秒動作照片」惹哭原PO！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前有外送員趁著接單空檔，短短5分鐘內嗑完超商微波食品，鼻酸一幕讓人為之動容！最近一名女網友出門時，意外直擊清潔人員不為人知的一面，他趁著民眾倒垃圾時，只用10至20秒猛扒便當，掀起大批網友淚喊，「各行各業都辛苦！」

「辛苦你了！謝謝你！」一名留著長髮的女網友在臉書《爆廢公社》曬出一張揪心照片，昨（29）日晚間，一群民眾提著大包小包，站在路邊等著垃圾車，清潔員開車抵達後，隨即在駕駛座上拿出晚餐，結果下一個舉動卻深深烙印在她腦海裡。

請繼續往下閱讀...

原PO眼眶泛紅表示，本以為清潔員在車內滑手機，結果上前好奇一看，「而是在趁大家倒垃圾的10-20多秒的時間，趕快猛扒便當，真的是看到他狼吞虎嚥！」她希望透過畫面傳達心聲，每個行業都有辛苦。

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▲長髮妹倒垃圾...駕駛座一張「10秒動作照片」惹哭她　網鼻酸：謝謝你（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲各行各業都有辛酸淚！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

超大顆洋蔥照片曝光後，瞬間惹哭近7千名網友們，紛紛心疼喊話，「心有戚戚焉，我每天上班中餐晚餐跟吃狗飯沒兩樣，都是冷的，還要狼吞虎嚥」、「真做事的人，都很棒」、「辛苦了大哥」、「環保局回收車隨車員路過…說的都是淚」、「各行各業都很辛苦，想想高雄氣爆，軍警消義工是在塵霾裡吃飯配胡椒」、「只要是跑車的人常常在車上吃」、「各行各業都苦，我上班的時候午餐都邊騎車邊吃水煎包」、「桃園的清潔隊司機也是，邊開車邊吃飯真的很辛苦」。

不過也有網友爆料，一度引起論戰，「其實開垃圾車的時間真的很多！為什麼要挑開車時間再吃飯？」、「版主應該是沒看過那些摸魚的！上班時間備勤、外出泡茶，掃地掃到便利商店看雜誌的」、「看區域吧…我家這邊的四點多來，然後都像在趕下班一樣，都衝很快，聽到聲音要跑去丟都來不及，都要站在門口等」。

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