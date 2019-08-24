外送員當街狂吞微波盒　她目睹噴淚只花5mins！下秒騎車快閃...「怕客人挨餓」　

▲外送員當街狂吞微波盒，這一幕惹哭眾人！（圖／蕭姓女網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

懶人商機當道，吸引不少民眾轉行當外送員，有人更秀出10萬的月薪單，但背後卻是「拿命換的」，等於一天要爆肝跑41趟才能領高薪！近日，一名女網友親睹心酸畫面，一名Foodpanda外送員站在馬路上吃晚餐，過程僅5至10分鐘，對方甚至狂滑手機，疑似在等接新訂單，讓原PO不捨大喊「媽呀～我都要哭了！」

昨（23）日，北市一名蕭姓女網友與弟弟到延壽街用餐，飽餐一頓後，兩人走出餐廳時，意外直擊一齣辛酸畫面。她透露，當時晚上8點半，一名男外送員似乎趁著送餐空檔，急忙走去超商買晚餐，不到一會兒時間，便捧著微波食品回到機車，當街站著狂嗑食物，讓姐弟倆看傻眼。

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▲外送員一邊滑手機，頻頻關注有無新訂單！（圖／蕭姓女網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

18秒影片可見，外送員一邊拿著筷子狼吞虎嚥、一邊猛滑手機螢幕，每個動作都與時間賽跑，一刻都無法鬆懈。原PO鼻酸表示，當時站在一旁看著對方吃完晚餐，過程大約5至10分鐘而已，最後外送員疑似接到新單，便急急忙忙上車，油門一催離開現場，深怕下一個客人在家挨餓。

原PO在自己臉書分享這段影片，自嘲反思「我的工作真的不辛苦！」其他親友看完後，紛紛眼淚在眼眶打轉回應，「錢難賺」、「各行各業的甘苦人生」。有人則開玩笑，「結果是開客人的東西吃（誤）」，原PO則強調，親睹所有過程，確認外送員是走去超商買晚餐，再看著他吃完，隨後驅車離去。

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