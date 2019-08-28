人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

▲老婆把海苔發揮到淋漓盡致。（圖／翻攝自爆瘦公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

減肥第一步靠的一定是飲食，台中一位人夫最近分享他的減重心得，去年花了9個月時間成功減下將近20公斤，除了靠專業教練的訓練，背後最大功臣就是老婆的「愛心便當」。他表示，老婆為了改變他的飲食習慣，費盡心思做出營養均衡的造型便當，每天打開飯盒等著他的是龍貓、蜘蛛人、櫻木花道等等卡通人物，吃減重餐變得一點都不辛苦，反而每天都超級期待。

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▲籃球員也輕而易舉就完成。



他在臉書社團《爆瘦公社》PO出30多張照片並表示，結婚以後他的體重就逐漸失控，甚至來到了100大關，去年3月和好友心血來潮決定要減重，藉著戒糖、減醣、持續運動，還有最重要的飲食控制，終於在去年底瘦到78公斤。

▲立體的杯麵也難不倒老婆。



原PO透露，他原本飲食習慣是重油重鹹，老婆為了幫助他順利減重，特地花心思手作減肥便當，而且天天都有新花樣絕不重複，吃飯就宛如在拆驚喜包，「每天中午在公司打開便當時的驚喜，絕對是減重過程中最大的樂趣啊！」有了老婆的愛心午餐後，不但減重效果加倍，夫妻間的感情也更加升溫。

▲甚至連QRcode都做得出來。



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30幾份超費工的便當照曝光後，破萬名網友全驚訝地說，「請接受我的膝蓋」「已經沒人在關心你胖瘦了，這手藝已經可以開班授課了」「老婆真的是個被家庭擔誤的藝術師」「有夠神，櫻木超級無敵像」「我會煮飯也會畫畫但是...用食物畫畫也太難了吧！」