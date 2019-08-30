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台灣最狂一年開一次！苑裡版神隱少女「鬼門關大夜市」　恐怖人龍出現了

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▲▼台灣最狂一年開一次！苑裡版神隱少女「鬼門關大夜市」　恐怖人龍出現了。（圖／翻攝苑裡掀海風、苑裡串起來）

▲台灣最狂一年開一次！苑裡「鬼門關大夜市」人潮擠爆。（圖／翻攝「苑裡串起來」臉書社團，下同） 

網搜小組／許力方報導

每年「鬼門關」前，苗栗苑裡鎮都會有大事發生，苑裡車站前將封街，為了晚上一年一度的超大型「為公路夜市」，29日晚間300攤商進駐，盛況空前、人山人海，整條馬路燈火通明，堪稱是苑裡全年最熱鬧的一晚，更是每年遊子回家的理由，就有網友空拍紀錄壯觀景象，被形容是台版的「神隱少女」。

苑裡隱藏版的「年度夜市」，號稱台灣最狂，因為每年農曆7月29日前，周邊市場要辦普渡，晚上還會做戲給好兄弟看，送好兄弟收假回府，結果意外吸引附近人潮、攤商前往，規模一年比一年大，最後演變成封街「鬼門關大夜市」，還是不少攤販的必去地點，直指人潮更勝逢甲，業績高出一般夜市1倍以上。

「一年一次苑裡的傳統，一定要來逛，一年就這麼一次。」鬼月限定的超大型夜市，錯過要再等一年，每年都吸引外地、本地客前往，超過300攤商聚集，綿延超過1公里，29日晚上同樣吸引大批人潮前往「晒夜市」，當地居民驚呼「一年比一年多」、「整個為公路滿滿的人潮」、「人太多了，稍微好吃一點的就大排長龍」、「像跨年倒數，人擠人」。

有網友更空拍記錄這難得一刻，29日當晚為公路燈火通明，人條馬路被塞滿人龍，密集而蜿蜒，熱鬧非凡，被形容猶如苑裡版《神隱少女》，景象令人震撼，不少網友留言驚呼「超壯觀」、「比饒河夜市還誇張」、「好可怕」、「我也好想回家參加，好久沒逛這一年一次的夜市了！」

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▲▼台灣最狂一年開一次！苑裡版神隱少女「鬼門關大夜市」　恐怖人龍出現了。（圖／翻攝苑裡掀海風、苑裡串起來）

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