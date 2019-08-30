幫買便當來回20分！先生「臭臉嫌太久」嗑完罵太貴　人妻噴火氣炸：不能寵

▲原PO幫先生買便當，卻被臭臉嫌「去太久」、「賣太貴」。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是情侶還是夫妻，都要互相尊重、包容。一位人妻日前花20分鐘出門幫老公買便當，結果不僅被臭臉對待、被問「買個便當怎麼去那麼久？」先生知道便當價格是115元後，還要她回便當店跟老闆說「怎麼可以賣這麼貴？」讓原PO忍不住直呼「男人真的不能寵」、「真的是滿肚子的氣與怒火。」

這位人妻在臉書社團《爆怨公社》貼文，開頭就直呼「男人真的不能寵」，說老公下班回家洗澡，她等對方洗好後，就去幫忙買便當，「誰知道就看到他臉很臭，說買個便當怎麼去那麼久。」原PO忍不住傻眼，「來回20分鐘叫久？去市場要10分鐘、回來也要10分鐘，這樣叫久嗎？」

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原PO說，事後她也沒跟先生拿錢，「他問我說便當一個多少，我說115元，他居然叫我去問老闆說，怎麼可以賣這麼貴（重點他已經全部吃光光然後叫我去問）」，她只能2度傻眼，說自己真的是滿肚子氣和怒火，並在留言處吐苦水，「整個心情很不好，老闆說多少我付多少，回來不領情還討罵，感覺很差。」

看到貼文後，其他人紛紛為原PO抱不平，「下次叫他自個買吧」、「以為自己是主子了吧」、「我是下了班要幫老婆買晚餐回家的那種」、「我都讓對方自理，然後我只買自己的」、「我老公也是，老爺病發作，我大肚子去給他買煎餃回來，他還會說『吼！不是說要裡面那個醬料，你怎麼沒用』。」

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