雲端最前線／ET民調/郭、柯、王結盟 大選支持度與蔡勢均力敵領先韓4.7%

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選，藍綠兩大政黨候選人雖已底定，但可能有第3組人選參選的傳聞始終不斷。郭台銘動向未明成為國民黨分裂隱憂，傳言將與前立法院長王金平、台北市長柯文哲確定結盟合攻總統大位甚囂塵上。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果郭台銘、柯文哲、王金平三人結盟競選2020總統，三人合體支持度可達32.8%，與蔡英文的30.0%、韓國瑜的28.1%在伯仲之間。對此議題，《雲端最前線》29日邀請前台北市議員楊實秋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入解析。

▲前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平、總統蔡英文、高雄市長韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在假設郭台銘、柯文哲及王金平最後都沒有參選總統，僅剩藍綠兩位主要候選人的情況下，民進黨蔡英文支持度為40.8%，領先國民黨韓國瑜的31.3%達9.5個百分點。而假設只有台北市長柯文哲參選的「三腳督」情況下，代表藍白綠的三位候選人支持度依序則為蔡英文33.3%、韓國瑜30.1%、柯文哲24.5%，顯示柯文哲若出來參選，選情受影響的人仍可能是蔡英文。此外，在相較於前次8月8日的調查結果，在蔡英文、韓國瑜、郭台銘+柯文哲+王金平3組對戰支持度趨勢方面，蔡英文支持度略增0.7%，韓國瑜支持度則持平，而郭柯王聯盟支持度雖從33.9%略降1.1%，但仍些微領先蔡英文、韓國瑜兩人。

▼ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

至於台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，組黨目的是強攻不分區立委席次，目標至少拿下10席，調查也發現，明年1月立委選舉時，有24.0%受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，33.0%會投給國民黨，26.4%則會投給民進黨，而目前第三大黨時代力量的4.4%接近5%門檻，仍有機會可能分配到立委不分區席位。對此議題，《雲端最前線》29日邀請前台北市議員楊實秋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入解析。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。