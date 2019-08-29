ET民調／不分區立委黃國昌最吸睛　 館長贏學姐 、吳敦義竟墊底

▲黃瀞瑩、黃國昌、館長。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

2020大選將近，除了總統大選之外，藍綠積極布局國會席次，但對於小黨來說，能否跨越5％的政黨票門檻，不分區立委名單格外重要。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，時代力量立委黃國昌以17.6％的支持度，為民眾首選的不分區立委人選，其他包括網紅「館長」陳之漢、北市副發言人「學姐」黃瀞瑩都有10％以上的支持度。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，在不分區立委名單中，誰最能吸引民眾投下政黨票支持，第一名為黃國昌的17.6％，第二是無黨籍的行政院前院長張善政的13.9％，第三是館長13.1％，第四是民眾黨的黃瀞瑩10.0％，第五則是國民黨台南市議員謝龍介的8.6％，前立法院長王金平有7.0％，親民黨主席宋楚瑜有5.9％，國民黨主席吳敦義僅獲得3.6％的支持度。

依照目前台灣的選舉制度，若不分區立委要分配到席次，必須要跨過5％的政黨票門檻，而台灣政壇上，藍綠已有固守支持者，若小黨要在國會中出頭，不分區立委名單也是爭取政黨票支持的關鍵之一；《ETtoday新聞雲》民調顯示，在2020立委選舉時，會把政黨票投給哪一黨？國民黨以33.0％的支持度排名第一，其次是民進黨的26.4％，第三為民眾黨24.0％，第四為時代力量僅有4.4％。

近日，時代力量黨內紛爭不斷，而民眾黨的成立對時力來說有不小的威脅性，柯文哲喊出國會目標至少拿下10席，也傳出要派出超人氣的「學姐」黃瀞瑩進攻立委選舉。

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，柯文哲陣營除了針對區域立委提名持續佈局外，目前也已確定讓黃瀞瑩代表柯家軍白色力量第一棒，投入士林北投選戰，不過，黃瀞瑩則否認此事，她表示，只想先把副發言人的工作做好，對於參選的事情沒有想太多，走入基層是為了更多的學習。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月22日至8月26日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3285份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.7％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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