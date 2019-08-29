ET民調／政黨票支持度　台灣民眾黨24%、時力吊車尾4.4%

▲黃國昌、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，坦言目標放在國會席次，這也牽動著2020大選藍綠局勢，而同為第三勢力的時代力量因近日的黨內動盪，遭邊緣化。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，民眾黨以24％的支持度狠甩時代力量的4.4％，兩黨差距達19.6個百分點。

《ETtoday新聞雲》民調顯示，在2020立委選舉時，會把政黨票投給哪一黨？國民黨以33.0％的支持度排名第一，其次是民進黨的26.4％，第三為民眾黨24.0％，第四為時代力量有4.4％，其他親民黨、新黨、台聯黨僅有1％左右的支持度。

依照目前台灣的選舉制度，若不分區立委要分配到席次，必須要跨過5％的政黨票門檻；從民調看來，同為政壇第三勢力的民眾黨跟時力，兩者支持持度相差19.6個百分點，不過時力的4.4％已經相當接近5％門檻，仍有機會分配到立委不分區席位。

另外，在不分區立委的部分，推派誰才能夠吸引民眾投下政黨票？時代力量立委黃國昌以17.6％的支持度領先，而在網路上有高度影響力的「館長」陳之漢有13.1％的支持度，而民眾黨若推出「學姐」黃瀞瑩可獲得10.0％的支持度；反觀國民黨主席吳敦義僅獲3.6％的支持度，排名落後謝龍介8.6％、王金平7.0％、宋楚瑜5.9％等人。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月22日至8月26日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3285份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.7％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。