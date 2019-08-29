ET總統民調／「郭柯王」32.8％力拚蔡英文　韓國瑜排第三

▲郭台銘、柯文哲、王金平、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

2020總統大選，藍綠兩黨參選人底定，28日傳出鴻海集團創辦人郭台銘即將宣布參選，郭柯王結盟的態勢備受關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若郭柯王結盟，支持度可達32.8%，超越總統蔡英文的30.0%，以及高雄市長韓國瑜的28.1%。

根據調查結果指出，若鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟參選，可獲32.8%的支持度，微幅領先蔡英文的30.0%、韓國瑜的28.1%。相較於8月8日的調查結果，郭柯王聯盟支持度雖從33.9%略降1.1%，但仍處於領先優勢，蔡英文支持度略增0.7%，韓國瑜支持度則持平。

若是一對一的藍綠對決，蔡英文支持度為40.8%，領先韓國瑜的31.3%，兩人差距高達9.5個百分點。相較於8月8日的調查結果，蔡英文支持度從37.8%提升3%，而韓國瑜則從32.8%下跌1.5%，使兩人差距再度拉大。

若郭柯王未結盟，在柯文哲參選的「三腳督」情況下，蔡英文以33.3%領先，韓國瑜則為30.1%、柯文哲為24.5%，顯示柯文哲若參選，可能使蔡英文的選情受到影響；若是郭台銘參選、柯文哲不選的局面時，三人支持度則變成蔡英文32.0%、郭台銘30.8%、韓國瑜27.8%，顯示郭台銘若出來參選，將會重傷韓國瑜的選情。

至於柯文哲籌組「台灣民眾黨」進攻2020國會，在不分區立委目標至少拿下10席，調查也發現，有24.0%受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，33.0%支持國民黨，26.4%則會投給民進黨，而時代力量則拿下4.4%的支持度，接近5%門檻，仍有機會分配到立委不分區席位。

另外，對於不分區立委名單的熱門人選，調查結果發現，有17.6%受訪者首選時代力量立委黃國昌，第二名則是韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政13.9%，無黨籍的知名網紅「館長」陳之漢也有13.1%的支持度，即將出征台北市北投立委、台灣民眾黨的「學姐」黃瀞瑩則以10.0%位居第四；反觀國民黨主席吳敦義僅獲3.6%支持，排名還落後國民黨台南市黨部主委謝龍介的8.6%、王金平7.0%、親民黨主席宋楚瑜5.9%等人。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月22日至8月26日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。調查回收有效樣本數為3,285份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。