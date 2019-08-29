　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET總統民調／「郭柯王」32.8％力拚蔡英文　韓國瑜排第三

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

郭台銘、柯文哲、王金平、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲、王金平、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，藍綠兩黨參選人底定，28日傳出鴻海集團創辦人郭台銘即將宣布參選，郭柯王結盟的態勢備受關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若郭柯王結盟，支持度可達32.8%，超越總統蔡英文的30.0%，以及高雄市長韓國瑜的28.1%。

根據調查結果指出，若鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟參選，可獲32.8%的支持度，微幅領先蔡英文的30.0%、韓國瑜的28.1%。相較於8月8日的調查結果，郭柯王聯盟支持度雖從33.9%略降1.1%，但仍處於領先優勢，蔡英文支持度略增0.7%，韓國瑜支持度則持平

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

若是一對一的藍綠對決，蔡英文支持度為40.8%，領先韓國瑜的31.3%，兩人差距高達9.5個百分點。相較於8月8日的調查結果，蔡英文支持度從37.8%提升3%，而韓國瑜則從32.8%下跌1.5%，使兩人差距再度拉大。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

若郭柯王未結盟，在柯文哲參選的「三腳督」情況下，蔡英文以33.3%領先，韓國瑜則為30.1%、柯文哲為24.5%，顯示柯文哲若參選，可能使蔡英文的選情受到影響；若是郭台銘參選、柯文哲不選的局面時，三人支持度則變成蔡英文32.0%、郭台銘30.8%、韓國瑜27.8%，顯示郭台銘若出來參選，將會重傷韓國瑜的選情

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

至於柯文哲籌組「台灣民眾黨」進攻2020國會，在不分區立委目標至少拿下10席，調查也發現，有24.0%受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，33.0%支持國民黨，26.4%則會投給民進黨，而時代力量則拿下4.4%的支持度，接近5%門檻，仍有機會分配到立委不分區席位。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

另外，對於不分區立委名單的熱門人選，調查結果發現，有17.6%受訪者首選時代力量立委黃國昌，第二名則是韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政13.9%，無黨籍的知名網紅「館長」陳之漢也有13.1%的支持度，即將出征台北市北投立委、台灣民眾黨的「學姐」黃瀞瑩則以10.0%位居第四；反觀國民黨主席吳敦義僅獲3.6%支持，排名還落後國民黨台南市黨部主委謝龍介的8.6%、王金平7.0%、親民黨主席宋楚瑜5.9%等人。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月22日至8月26日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。調查回收有效樣本數為3,285份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

ET快訊
同學會成槍決殺戮日！六旬翁不滿遭霸凌　預謀50年報仇計劃
3惡煞落網！吳小哲直播到一半遭押走　打斷四肢「左腳恐截」
萬華街友病死…包內驚見400萬現鈔　街友皇帝：他是北市大地主
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／不分區立委黃國昌最吸睛　 館長贏學姐 、吳敦義竟墊底

ET民調／政黨票支持度　台灣民眾黨24%、時力吊車尾4.4%

ET總統民調／藍綠對決！蔡英文又多了3%　支持度持續領先韓國瑜

ET總統民調／「郭柯王」32.8％力拚蔡英文　韓國瑜排第三

新聘都審會首審大巨蛋　林洲民要柯文哲「不要Let the water go」

行程很硬的一週...陳其邁深夜喊：給我三個月也很難變三浦春馬

全國固定投資可望「破4兆」！蘇貞昌報喜：企業對咱台灣有信心

追蹤器是「不利戰場」　謝寒冰曝韓國瑜致電：有不能講的苦衷

陳揮文曝《大話新聞》退通告內幕：事後才知道是人家照顧我們

韓國瑜：青少年吸毒達52％　徐國勇曬2年數據打臉：沒有這數字

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

ET民調／不分區立委黃國昌最吸睛　 館長贏學姐 、吳敦義竟墊底

ET民調／政黨票支持度　台灣民眾黨24%、時力吊車尾4.4%

ET總統民調／藍綠對決！蔡英文又多了3%　支持度持續領先韓國瑜

ET總統民調／「郭柯王」32.8％力拚蔡英文　韓國瑜排第三

新聘都審會首審大巨蛋　林洲民要柯文哲「不要Let the water go」

行程很硬的一週...陳其邁深夜喊：給我三個月也很難變三浦春馬

全國固定投資可望「破4兆」！蘇貞昌報喜：企業對咱台灣有信心

追蹤器是「不利戰場」　謝寒冰曝韓國瑜致電：有不能講的苦衷

陳揮文曝《大話新聞》退通告內幕：事後才知道是人家照顧我們

韓國瑜：青少年吸毒達52％　徐國勇曬2年數據打臉：沒有這數字

世界盃射擊賽里約站　林穎欣銅牌獲奧運門票

ET民調／不分區立委黃國昌最吸睛　 館長贏學姐 、吳敦義竟墊底

ET民調／政黨票支持度　台灣民眾黨24%、時力吊車尾4.4%

ET總統民調／藍綠對決！蔡英文又多了3%　支持度持續領先韓國瑜

ET總統民調／「郭柯王」32.8％力拚蔡英文　韓國瑜排第三

林哲民醫師／對付登革熱　預防是最重要的環節

張忠謀首度出席經部科專首長會議　最高指導原則出爐：「最好要自己做！」

高雄站前商圈淪外勞天堂　想翻身？房仲：新站落成有機會

夫妻同心齊戒菸　有效降低菸癮與效果更加倍

市場觀望氣氛濃　台股今開盤小漲6點

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

「神秘買家」買李佳芬農舍！砸8..

陳揮文直播曝《大話新聞》退通告..

柯文哲笑回館長「兩岸政策」：一..

韓：青少年吸毒52％　徐國勇打..

李婉鈺宣布戒酒　喊話韓國瑜敢挑..

台南第六選區恐陷三腳督　蔡正元..

小英講晶晶體　急澄清：我沒影射..

林飛帆昔日戰友　回鍋北畜總座

韓國瑜致電謝寒冰：追蹤器有苦衷

快訊／郭台銘、王金平登記參選就..

韓國瑜選總統　李佳芬：都已上擂..

買李佳芬農舍　陳小姐地址是診所

開除郭王有利大選？吳敦義露神秘..

綠營大酸林飛帆：你就像百萬普洱..

更多熱門

相關新聞

新聘都審會首審大巨蛋　林洲民要柯P勿放水

台北市都市設計審議委員會29日上午9時審查大巨蛋，這次是北市府新聘都審委員首審大巨蛋案。對此，北市都發局前局長林洲民深夜在臉書發表，一篇至台北市長柯文哲一封公開信，他用時下最流行的「晶晶體」呼籲柯文哲「不要 Let the water go！」

韓國瑜致電謝寒冰：追蹤器有苦衷

韓：青少年吸毒52％　徐國勇打臉

李婉鈺宣布戒酒　喊話韓國瑜敢挑戰嗎

「神秘買家」買李佳芬農舍！砸800多萬原因曝

關鍵字：

蔡英文韓國瑜郭台銘柯文哲2020總統大選王金平

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

熬夜爆肝是假的！醫曝「2種人」要小心了

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面