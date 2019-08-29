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李婉鈺宣布戒酒「直到大家愛上我」　喊話韓國瑜：你敢挑戰嗎？

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▲▼李婉鈺直播宣布戒酒「直到大家愛上我」。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

▲李婉鈺直播宣布戒酒「直到大家愛上我」。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

記者林彥臣／綜合報導

前新北市議員李婉鈺有意投入士林北投區立委選戰正在當地跑行程，她在2年前的中秋節期間喝到斷片，與民眾發生拉扯衝突，就在今年中秋節即將到來的前夕，她在臉書直播宣布戒酒「直到大家愛上我」引發話題，甚至還喊話高雄市長韓國瑜「你敢挑戰嗎」？邀請他一起來戒酒。

李婉鈺28日晚間在士林的一間熱炒店與選舉團隊吃飯，並且開直播與網友聊天，在直播的期間，助理就吆喝，「吃熱炒一定要喝酒吧！」讓她當場面有難色。李婉鈺進一步解釋，在士林北投大概已經跑了10天的行程，有些人就會往她的杯子倒酒，但是也有人會制止說「你母湯再讓人飲啊啦！」

李婉鈺說，酒本身沒有問題，喝酒的都不是壞人，都是性情中人，「問題是出在我自己失控，不知道自己其實不是無敵海量，到了一定的年紀，畢竟我也30歲了，還是會有酒量退步的問題，反正自己很難看」。

李婉鈺再次強調，也不怕大家談到酒的東西，因為這本來就是一件發生過的事，重點不是發生在喝酒的行為，是出在自己失控了，「所以我就決定不喝酒」。身旁的助理們大喊，「是真的嗎？」

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▲▼李婉鈺直播宣布戒酒「直到大家愛上我」。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

▲李婉鈺喊話韓國瑜，要一起戒酒。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

李婉鈺話鋒一轉突然表示，「我有一個想法，因為我被酒害得滿慘的，然後韓國瑜也被酒害得滿慘的，獨戒戒，不如眾戒戒我希望挑戰韓國瑜市長，我們一起來戒酒，好嗎？」

此時助理突然拿出了一張《挑戰書》，要求李婉鈺簽名立約，她簽名後宣示，「我，仙女李婉鈺，現在開始戒酒，直到大家愛上我」。

李婉鈺強調，「說起守信用，我是海派個性，絕對說一不二的啦！答應朋友的事情絕對是兩肋插刀，我不會那種選前承諾，然後選後就看不見人，直到快要選舉的時候，他是第一名什麼都會做那一類的，這樣還滿沒意義的，其實我寧願大家看到比較真實的我」。

▲▼李婉鈺直播宣布戒酒「直到大家愛上我」。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

▲李婉鈺也跟支持者道歉，也強調認識她的人都知道她是什麼樣的人。（圖／翻攝自李婉鈺的園地）

李婉鈺也在直播中跟支持者道歉，之前的選舉因為喝酒的行為搞砸，但是請大家相信她，不是去夜店玩樂喝醉鬧事，而是因為跑了非常多的行程，希望每一個行程都能在短時間內拉近距離，要先走人家說喝3杯，她就「好啦好啦，3杯就3杯，驚你喔！」只要相信她、認識她的人，都知道她是什麼樣的人。

網友在李婉鈺的直播下方留言表示，「加油，一定要成功哦，妳不喝酒的樣子真的很美」、「別喝了吧，身體要顧還會為民服務」、「如果被抓到喝酒，怎辦，打賭」、「勇於面對錯誤的勇氣令人佩服！婉鈺姐真的很棒！」、「加油你可以的」。

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