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ET總統民調／藍綠對決！蔡英文又多了3%　支持度持續領先韓國瑜

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者呂欣玫／綜合報導

2020總統大選，藍綠兩黨參選人底定，鴻海集團創辦人郭台銘則尚未宣布是否參選。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若是一對一的藍綠對決，總統蔡英文的支持度相較上次民調上升3個百分點，反觀高雄市長韓國瑜則下跌1.5個百分點，兩人差距逐漸拉大。

根據調查結果指出，若是一對一的藍綠對決，蔡英文支持度為40.8%，領先韓國瑜的31.3%，兩人差距高達9.5個百分點。相較於8月8日的調查結果，蔡英文支持度從37.8%提升3個百分點，而韓國瑜則從32.8%下跌1.5個百分點，使兩人差距再度拉大。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

另外，若鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人結盟參選，可獲32.8%的支持度，微幅領先蔡英文的30.0%、韓國瑜的28.1%。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

若郭柯王未結盟，在柯文哲參選的「三腳督」情況下，蔡英文以33.3%領先，韓國瑜則為30.1%、柯文哲為24.5%；若是郭台銘參選、柯文哲不選的局面時，三人支持度則變成蔡英文32.0%、郭台銘30.8%、韓國瑜27.8%。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月22日至8月26日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。調查回收有效樣本數為3,285份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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