拚立委選戰？　黃瀞瑩：目前意願3、4分　先把市府工作做好

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲創立台灣民眾黨後，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩是否參加立委選舉，引發各界關注。根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，柯文哲陣營目前已確定讓黃瀞瑩代表柯家軍，投入士林北投選戰，而黃瀞瑩也已經準備好開始走進基層，力拚2020立委選舉。對此，黃瀞瑩28日受訪強調，目前還是沒有規劃參選，以工作做好為主。

黃瀞瑩指出，她自己還有很多政治上需要學習的東西，過去在市府比較常跟媒體接觸，做網路上的東西，很少機會可以走到民間跟里長、意見領袖溝通，這個是很好的學習機會，目前規劃跟著市府顧問蔡壁如、周瑜修兩位過去在地方上有經驗的人，看看他們怎麼跟里長溝通，連握手也要稍微學習一下。

黃瀞瑩強調，目前還是沒有規劃參選，以工作做好為主，週五到龍山寺拜拜，也是跟著壁如姐到地方上走走看看。她還說，自己過去住在士林北投，去年選舉也幫過北市議員黃郁芬站台，大概知道吳思瑤、汪志冰、李婉鈺等人扎根非常的深，「相對我這個年輕人，我覺得向他們學習的機會還非常多」。

對於黃瀞瑩的個人參選意願，柯文哲受訪時稱「一半一半吧」，黃瀞瑩則表示，她在專訪時也說過，如果是1到10分，「我目前自己的意願是3到4分而已」，還是想要把市府跟媒體業務作好為主。

至於若柯文哲有強烈意願推黃瀞瑩上陣，黃靜瑩說，目前都沒有討論過，黨上禮拜也才剛成立，相信他要做的事情、要忙的事情還很多，等他真的有心思要考慮的時候，再來討論看看；至於是否不分區立委比較適合，黃瀞瑩說，現在想都還太遠，不分區或區域人選市長自己也有在思考，等到真的時間到再討論就好。

▲「學姐」黃瀞瑩。（圖／記者楊亞璇攝）

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