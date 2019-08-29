韓國瑜：青少年吸毒達52％　徐國勇曬2年數據打臉：沒有這數字

▲徐國勇PO文打臉韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨日（28日）在高雄市政府2019年第4次治安會報期間，談到青少年吸毒者占吸毒人口的52％。不過，內政部長徐國勇同日晚間在臉書PO文打臉韓國瑜並表示，106年、107年查獲的施用毒品總人數中，未成年者各占0.39％、0.37％，「均沒有52％這項數字！」

韓國瑜在市府的治安會報中提到，他很擔心毒品問題，而且調查發現青少年吸毒者占吸毒人口的52％，毒品的樣式甚至高達340種，因此首創三區合一「校區、社區、管區」的方式來執行防毒，透過歌曲、舞蹈讓孩子了解不碰毒品才是健康、正常的，以免9月開學後毒品仍持續滲透校園。

▼▲徐國勇酸韓國瑜發布訊息要謹慎。（圖／記者洪正達攝、翻攝自徐國勇臉書）

但內政部長徐國勇同日晚間就在臉書PO出317字的文章反駁，根據警政署調閱近年的統計數據，106年查獲的施用毒品總人數為4萬8735人，107年為4萬7651人，而未成年者106年共191人、107年共174人，換算下來占比分別為0.39％、0.37％，均未達1％，而且呈現下降趨勢，「均沒有52％這項數字！」

「韓市長反毒的決心我們絕對支持，但請確實、謹慎發布訊息。」徐國勇提醒，總統蔡英文上任之後，行政院與六大系統共同推動「新世代反毒策略」政策目標及各項反毒工作，也持續與警政署推動「安居緝毒專案」，再結合暑期「青春專案」，上述方式皆能有效防制毒品犯罪、強化全民反毒意識，不僅學生、家長安心，還能還給社會一個清新的生活環境。