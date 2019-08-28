「一天混過一天啊！」柯文哲笑回館長「兩岸政策」：台灣是不正常的國家

▲台北市長柯文哲28日晚間8時30分接受館長的專訪。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）



記者鄒鎮宇／台北報導

「阿伯，我很想要挺你」網紅「館長」陳之漢日前坦言對台北市長柯文哲感到失望，不懂對方如今的立場與定位，因此相約28日晚上8時30分展開「館柯會」直播，與網友面對面解答。柯文哲針對統獨議題也說，「台灣是國家，只是不正常」。

館長日前在直播坦言，柯文哲最大的缺點是講話用故事模糊帶過，讓人有遐想的空間，甚至不斷逃避統獨議題，「本來他在我心目中是100分，但現在已經不到60分了」，這才聯繫柯文哲團隊，親自提問網友所有的疑惑，幫大家化解疑慮。

館長28日晚上8時30分在個人youtube頻道直播，人數立刻飆升到3萬多人觀看，他也以日前網友提出的「統獨議題」、「創黨目的」、「2020大選」等問題進行提問。

▲柯文哲在3萬多名網友面前大談兩岸問題。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）



「台灣是國家，只是不正常」柯文哲表示，台灣現在需要的不是鬥爭，而是不斷的進步，「我們要明治維新 不是義和團，不要打嘴砲」，認為台灣可以效法以色列，將經濟、國防拉起，不需要跟中國逞口舌之快。

柯文哲說，台灣20幾年來的藍綠惡鬥，「我一直很討厭那樣」，才會創立「台灣民眾黨」，「台灣除了藍綠應該有第三個選擇，講究清廉、效率、務實處理問題，而不是意識形態」，且台灣選舉都在想著「怎麼贏」，而不是選上後要怎麼帶領台灣。

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「敵人都是自己製造出來的」柯文哲笑說，國民黨2014年將他逼出來，民進黨2018年逼韓國瑜，現在2020民進黨又想讓他出來選總統，「我一直都沒有要選，但我有在準備」，「目前是郭台銘有機會當這個人，但他還是要準備」。

面對兩岸政策該如何解決、是否親中，柯文哲笑說，「我沒有親中，我只是表面上友中，說哈囉而已」、「一天混過一天啊，我跟你說，保持微笑，面對鏡頭保持微笑，但是該準備的還是要準備」。