新聘都審會首審大巨蛋　林洲民要柯文哲「不要Let the water go」

▲北市都發局前局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市都市設計審議委員會29日上午9時審查大巨蛋，這次是北市府新聘都審委員首審大巨蛋案。對此，北市都發局前局長林洲民深夜在臉書發表，一篇至台北市長柯文哲一封公開信，他用時下最流行的「晶晶體」呼籲柯文哲「不要 Let the water go！」

對於北市不續聘大巨蛋「嚴審派」委員，民進黨議員簡舒培就曾質疑，新聘委員欠缺防災避難電腦模擬經驗，若委員沒能力檢視，如何把關審查大巨蛋？是否對大巨蛋放水？

如今，新聘都審委員29日首審大巨蛋，林洲民表示，遠雄遞件的內容根本「不及格」，EXODUS 軌體研究機構以及亞洲代理機構 FORUM 8公司，已經明言「遠雄公司所謂『當機』，而無法執行分析的理由，是不必要的」。

林洲民直言，「請台北市都審會就大巨蛋案，勿偏袒遠雄公司，而在受到壓力下，率然讓此案通過！」

林洲民還說，對柯粉耳熟能詳的柯語錄，除了耳熟能詳，還是「身體力行」，柯文哲2014年12月在TED演講的結語「最困難的不是面對各種挫折打擊，而是面對各種挫折打擊，卻不失去對人世的熱情。」，而這也是他對大巨蛋公共安全審查，打死不退的堅持。

最後，林洲民提到，「柯P，我寧可相信，『義無欺』的相信，你，是，被蒙蔽的！你，針對大巨蛋案，不會， Let the water go！」