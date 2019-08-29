追蹤器是「不利戰場」　謝寒冰曝韓國瑜致電：有不能講的苦衷

▲韓國瑜稱追蹤器事件有「不能講的苦衷」。（圖／記者洪正達攝）

記者錢玉紘／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前表示因為「國家機器動得很厲害」，且懷疑自己的座車被裝追蹤器，挺韓名嘴謝寒冰日前質疑「不懂為什麼不提告」。28日他在YouTube直播時表示，韓國瑜事後有親自打電話給他，並指出追蹤器一事有「不能講的苦衷」。

謝寒冰28日在YouTube直播表示，先前直播結束之後，韓國瑜有打電話給他，還先幽默自稱是「韓冰的爸爸」，讓他楞了一下。謝寒冰指出，韓市長說追蹤器的事情有「不能講的苦衷」，也有親自告訴謝背後的緣由是什麼，因此他也答應韓國瑜，「中間的東西不能說，因為有牽涉到一些其他的東西」。

謝寒冰接著表示，這件事情是韓市長「不應該選擇的戰場」，希望藍軍的人不要再針對這點去著墨，不要再去追了，網路上就是這樣，若是對自己沒有利的事情，人家問的話也不要回應了，「自然而然就可以拋開」。謝寒冰建議，韓在受訪之前應該要選擇問題，不要選擇對自己不利的戰場，「不能講的不要亂講」。



謝寒冰21日晚間質疑既然韓國瑜既然掌握了追蹤器「為什麼不提告？」，讓他完全不能理解，「如果不想提告，為什麼要對媒體講這件事情？」之後他又批評韓國瑜市長有時「嘴太快」，沒有「謀定而後動」，長期下來，他真的不知道到底要怎麼幫忙辯護、或者支持韓國瑜。