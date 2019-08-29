公公煮八菜一湯滿桌肉！好命媳「每天都這樣吃」超幸福　背後卻藏大洋蔥

▲公公每天每餐都煮這麼豐盛 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

求公布地址搭伙！一名女網友日前曬出公公煮的豪華大餐，還幸福透露公公每天都不辭辛勞這樣煮，深怕子孫們餓到。網友們見到照片都暴動羨慕，原PO隨後則是透露公公這樣做的幕後原因，惹人鼻酸。

一名女網友日前在臉書「爆廢公社公開版」發文，只見她所貼出的照片中，有著八菜一湯超澎派的一桌菜，不僅有牛肉、蝦子、雞肉還有魚，中間有還有一大鍋竹筍湯。

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原PO表示，公公雖一把年紀了，但是每天每餐都這樣煮，「我懷疑是在練身體健康的還是怕我們真的吃不飽。」她也認為自己很真的幸運，遇到這樣的公公，讓她吃得很好命，下輩子還想再當他的媳婦。

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貼文一出，網友們都羨慕炸求搭伙，「太幸福了吧！我爸都弄泡麵吃而已」、「真的是中風餐」、「可以去你家蹭飯嗎」、「無肉不歡呢」、「跟我爺爺一樣，很怕小孩餓」、「佛心公公真是羨慕死我了」。

▲原PO道出公公這樣做的原因 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

此外還有人注意到桌上並沒有綠色青菜，建議原PO和公公溝通一下，營養才會均衡。原PO隨後也吐出背後的故事，她表示其實公公比婆婆還愛煮飯，且以前家裡人口多，又多是女兒；後來女兒們嫁出去後，加上婆婆也離世了，公公大概是還不習慣家裡冷清的樣子，才會煮這麼多藉此產生安心感。

她也透露，家人都認為這是長輩的心意，因此不太會碎念煮太多，倒是很心疼老人家一早就要出門採購食材，還得待在悶熱的廚房一大段時間。不過他們也都非常捧場，像是圖中的竹筍湯原PO就可以喝掉半鍋，老公也時常帶便當分給同事，不僅有面子，公公也開心。

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