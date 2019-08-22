路撿iPhoneX！失主妹急叩...「吃大餐報答」神展開　陽光男赴約臉綠：嗚嗚嗚～

▲失主妹開心吃沙拉，兩人正享受歡樂時光ING！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，路上的野花別亂採，陌生的東西也別撿，小心是一場悲劇！一名男網友抱屈，昨（21）日在路上撿到蘋果哀鳳，好心要送到警察局報案，豈料，正妹失主突然急叩，表明要請原PO吃大餐，兩人大快朵頤一番後，原PO萌起壞壞的念頭，結局神展開，讓大批網友笑虧「真是個感人的故事！」

這名擁有陽光外型的男網友在臉書《爆廢公社二館》崩潰發文，昨日在路上撿到一支蘋果iPhoneX，「看著手機的桌布，我想機主應該是個正妹」，不過他沒有動起邪念，反而趕緊送往警察局。沒想到半路途中，電話突然響了，原PO一看是失主來打，女方一開口就感動喊話，「要請我吃飯並約時間地點拿手機！」

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原PO本以為物歸原主，雙方客套一下就可走人，殊不知正妹堅持要吃一頓飯當作答謝，且態度非常堅定，「很有心，還特地找一間有氛圍的高級餐廳！」原PO忍不住竊笑，畢竟吃一餐消費驚人，平時根本不敢踏進去消費，心想根本賺到了。

照片可見，原PO享用著濃湯，正妹就坐在右方吃沙拉，彷彿奇蹟般的豔遇，「我們聊的還挺開心的，從外太空聊到內子宮無所不談，我覺得她就那個理想的人」，正當用餐完畢時，原PO忽然有大膽的想法。

說時遲那時快，正妹的手機恰好響起，她趕緊起身並走出門外接媽媽的電話，當下原PO沒發現異狀，反而沾沾自喜等待對方回來結帳，結果等了好一會兒，「…就再也沒回來了」，最後他猛然驚醒，原來這霸王餐的套路好迂迴，「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚～」

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▲網友笑到崩潰，直呼快筆記！圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

比悲傷更悲傷的故事掀起瘋傳，大批網友紛紛笑到岔氣，「下次要挑那種先結帳的餐廳」、「有一種悲傷，是吃飽一頓卻又要你買單」、「哈，霸王餐」、「你現在還在後方刷碗嗎？」、「用這招騙飯吃，天天吃免費的高級餐廳」、「這招不錯！(記筆記！)這餐應該不少叩叩吧」、「騙吃騙喝成功了」、「真是個感人的故事」、「我今天也要來掉手機」、「7月半別亂撿」。

由於原PO在爆廢社團討拍，不少人質疑是幻想文，「這故事不錯哦，老哏還能拿出來用」、「ㄏㄏ老哏，不過還蠻有心的」、「沒錄影過程我不信」、「抖音看太多了」、「不知道真的假的，但是很好笑」、「八點檔編劇新星」。

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