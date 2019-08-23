朋友修行中！語音喊「摩訶咻哩」淨口業咒　她一看「修理X4」笑噴：車行嗎

▲修行朋友對語音系統唸淨口業咒。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人滑手機懶得打字的時候，就會用語音辨識，但系統有時可能會跳出讓人噴笑的結果。一名女網友貼出LINE截圖，說她有位修行的朋友，對方想用語音辨識系統打出淨口業咒，結果說出來的跟手機顯示的字，讓原PO忍不住笑炸，「好好一句莊嚴的淨口業變成這樣……不說以為他機車行老闆咧！」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出截圖，文中表示，「我有個修行的朋友，因為講了一句很爆笑又北七的話，被我揶揄說要唸淨口業」，但對方都是用語音辨識輸入，結果對著手機唸這串淨口業咒文，顯示出的字根本是機車行修理廣告。

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▲修理摩托車？是車行老闆的廣告嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看看截圖，只見原PO先開玩笑說「淨口業來一下」、「你超皮的吶，金夭壽」，這時對方就對著手機唸淨口業咒「嗡 咻哩咻哩 摩訶咻哩 咻咻哩 梭訶」，沒想到語音辨識卻變成「修理修理摩托車修理修理 收好～」讓修行朋友還驚呼「X！語音辨識怎麼變這樣？」

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「收好收好工具收好收好 下班～」、「這也太好笑了吧」、「系統語言改成梵文應該可以顯示」、「笑到流眼淚」、「就用活動扳手來結束這一回合。」還有網友好奇淨口業咒的部分，「不是 唵 修唎修唎 摩訶修唎 修修唎 薩婆訶 嗎？」原PO則回應「老師說兩種都可以。」

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