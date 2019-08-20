她曝沙其馬「不掉屑吃法」...狂被旁人嫌　網蓋樓：本來就這樣吃啊！

▲大家都怎麼吃沙其馬呢？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

童年點心「沙其馬」是一種由雞蛋、麵粉和糖結合成的糕點，常常被大家和肉類料理「沙威瑪」混為一談。一名網友就分享她獨特的沙其馬吃法，雖然常被旁人嫌棄，但她還是堅持喜歡這樣吃。貼文一出，網友們紛紛+1聲援這樣才內行，「這樣吃超滿足」、「還不會掉屑」。

「你管我怎麼吃！」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示自己吃沙其馬時不會乖乖打開就吃，而是會先把它捏成一團再吃，雖然模樣有點噁心，但她對於這種吃法情有獨鍾。

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▲這樣吃比較不會掉屑耶！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，超多網友紛紛留言表示他們也會這樣吃，原因是這樣可以減少空氣感，吃起來會更紮實，更重要的是不會一直掉屑屑，「+1」、「不是本來就這樣吃？」、「這樣吃超滿足」、「行家懂吃啊」、「不捏沒有爽感」、「三明治也要這樣壓扁才好吃」。

然而也有其他網友覺得可怕，並分享其他種吃法，「看起來好像大便」、「好噁心」、「沒捏過欸，下次試試看」、「小時候這樣吃結果被我媽巴頭」、「我都一顆一顆剝來吃」、「討厭的葡萄乾一定要剝掉啊」。

▲許多網友也大讚這種吃法。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

此外，沙其馬的由來其實眾說紛紜，相傳它的起源來自於滿洲，在清兵入關後從北京開始流行起來。坊間有一說認為沙其馬為滿語的音譯，「薩其」在滿語中有「切」的意思，「馬」則是一種「聚合」的工序，沙其馬屬於方形切糕，故得此名。

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