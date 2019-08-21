痛擠8個月母乳...婆婆「背後偷倒掉」一句話氣哭她　老公補槍：不能讓她嗎

▲婆婆自認，6個月後的母乳會不營養！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

婆媳相處是一門學問，倘若雙方鬧得不愉快，身兼雙重身分的老公是重要溝通橋樑，能適當避免衝突！一名人妻苦訴，天天辛苦擠母乳，就是要讓寶寶喝健康營養，怎料寶寶已8個月大，日前才得知這兩個月的母乳都被婆婆偷偷倒掉，真相讓她氣到大哭，更委屈的是，媽寶老公還站在媽媽那一方，堅持要老婆讓步。

一名人妻在論壇《mobile01》宣洩滿肚子委屈，與婆婆的育兒觀念天差地遠，生活上總是有摩擦，她透露，小倆口都要上班，平時會帶寶寶去婆婆家，另請一名保母貼身照料，「所以孩子並非我婆婆在顧，頂多就是跟他玩而已。」原PO能理解長輩疼孫的心情，但畢竟自己身為人母，有自己照顧的方法，然而婆婆總是失控越線，故意給寶寶吃含糖米餅、洗過熱的水、看手機跟電視等。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

原PO多次提醒，寶寶怕熱會起熱疹，況且醫師也交代不能洗太熱，無奈婆婆左耳進右耳出，總是以洗冷水會感到的理由，堅持讓孩子沖熱水澡，諸如此類的狀況頻頻發生，儘管向老公抱屈也是浪費口水，「搞得我像是惡媳婦一樣！」

直到近日，原PO才發現一個驚人秘密，她說，為了寶寶健康成長，會在前一天晚上擠母乳冰起來，隔天再請老公拿出婆家，不過有時奶量不夠，也可搭配奶粉一起食用。怎料數日前，保母表示奶粉喝完了，要買新的一罐，原PO一問之下理智線斷掉，「原來婆婆平常都把我的奶倒掉，直接讓兒子喝配方奶，原因是她覺得六個月後母奶就沒營養，不讓他喝！ 」

不僅如此，兒子突然便祕兩天，原PO好奇問保母狀況後，得知都是婆婆主動泡奶，此話一出似乎不太妙，「原來我婆婆不知道又聽了誰說喝羊奶比喝牛奶好，所以就去買了羊奶直接換掉我兒子原本喝的奶粉，這兩天都讓他喝羊奶！」

原PO大崩潰表示，知道喝羊奶不會傷害兒子，但告知是基本的尊重，為何總是婆婆做不到，「這是我的小孩，不是妳的小孩…」更傷心的是，老公就是一個大媽寶，「只會說他媽也是為小孩好，就不能讓她一點嗎？」

▲網友一致認為，不要把孩子放在婆婆家！（圖／翻攝mobile01）

豬隊友一席刺耳的話，等於再次擊碎原PO的玻璃心，討拍文一貼出後，掀起大批網友幫QQ安慰，「讓保母在自己家帶孩子」、「婆婆干涉真的超級煩的，辛苦妳了」、「天哪好崩潰喔…擠奶超辛苦的，完全不知情就被倒掉真的很難受耶」、「我是三個小孩的爸，看到你的奶被倒掉那邊，拳頭都硬了」、「婆婆好像10個有9個都會這樣，汗，這個時候只能靠老公去溝通了，畢竟媳婦的角色很尷尬」、「讓保母在自己家帶孩子+1，不然就帶去保母家，至少這樣婆婆可以少干涉一些，很討厭老一輩自以為是『對的』知識」。

►生火了！連我媽都用到發光