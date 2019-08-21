　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

痛擠8個月母乳...婆婆「背後偷倒掉」一句話氣哭她　老公補槍：不能讓她嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲寶寶（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婆婆自認，6個月後的母乳會不營養！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

婆媳相處是一門學問，倘若雙方鬧得不愉快，身兼雙重身分的老公是重要溝通橋樑，能適當避免衝突！一名人妻苦訴，天天辛苦擠母乳，就是要讓寶寶喝健康營養，怎料寶寶已8個月大，日前才得知這兩個月的母乳都被婆婆偷偷倒掉，真相讓她氣到大哭，更委屈的是，媽寶老公還站在媽媽那一方，堅持要老婆讓步。

一名人妻在論壇《mobile01》宣洩滿肚子委屈，與婆婆的育兒觀念天差地遠，生活上總是有摩擦，她透露，小倆口都要上班，平時會帶寶寶去婆婆家，另請一名保母貼身照料，「所以孩子並非我婆婆在顧，頂多就是跟他玩而已。」原PO能理解長輩疼孫的心情，但畢竟自己身為人母，有自己照顧的方法，然而婆婆總是失控越線，故意給寶寶吃含糖米餅、洗過熱的水、看手機跟電視等。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

原PO多次提醒，寶寶怕熱會起熱疹，況且醫師也交代不能洗太熱，無奈婆婆左耳進右耳出，總是以洗冷水會感到的理由，堅持讓孩子沖熱水澡，諸如此類的狀況頻頻發生，儘管向老公抱屈也是浪費口水，「搞得我像是惡媳婦一樣！」

直到近日，原PO才發現一個驚人秘密，她說，為了寶寶健康成長，會在前一天晚上擠母乳冰起來，隔天再請老公拿出婆家，不過有時奶量不夠，也可搭配奶粉一起食用。怎料數日前，保母表示奶粉喝完了，要買新的一罐，原PO一問之下理智線斷掉，「原來婆婆平常都把我的奶倒掉，直接讓兒子喝配方奶，原因是她覺得六個月後母奶就沒營養，不讓他喝！

不僅如此，兒子突然便祕兩天，原PO好奇問保母狀況後，得知都是婆婆主動泡奶，此話一出似乎不太妙，「原來我婆婆不知道又聽了誰說喝羊奶比喝牛奶好，所以就去買了羊奶直接換掉我兒子原本喝的奶粉，這兩天都讓他喝羊奶！

原PO大崩潰表示，知道喝羊奶不會傷害兒子，但告知是基本的尊重，為何總是婆婆做不到，「這是我的小孩，不是妳的小孩…」更傷心的是，老公就是一個大媽寶，「只會說他媽也是為小孩好，就不能讓她一點嗎？

▲痛擠8個月母乳...婆婆「背後偷倒掉」一句話氣哭她　老公補槍：不能讓她嗎（圖／翻攝mobile01）

▲網友一致認為，不要把孩子放在婆婆家！（圖／翻攝mobile01）

豬隊友一席刺耳的話，等於再次擊碎原PO的玻璃心，討拍文一貼出後，掀起大批網友幫QQ安慰，「讓保母在自己家帶孩子」、「婆婆干涉真的超級煩的，辛苦妳了」、「天哪好崩潰喔…擠奶超辛苦的，完全不知情就被倒掉真的很難受耶」、「我是三個小孩的爸，看到你的奶被倒掉那邊，拳頭都硬了」、「婆婆好像10個有9個都會這樣，汗，這個時候只能靠老公去溝通了，畢竟媳婦的角色很尷尬」、「讓保母在自己家帶孩子+1，不然就帶去保母家，至少這樣婆婆可以少干涉一些，很討厭老一輩自以為是『對的』知識」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
午後豪雨狂炸雙北3hr！三重水淹半輪胎高..騎士像騎「水上摩
謝忻哭認「私下有跟Grace懺悔」　顫抖鞠躬4次還原道歉阿翔
謝忻神隱2個月首露面！一開口哽咽「我要向Grace道歉」：我
直播／謝忻消失70天首現身！崩潰暴瘦9kg懺悔認錯

關鍵字：婆婆,媳婦,兒子,寶寶,母乳,老公,豬隊友,保母

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一次看到「12台熊貓」早餐店大集合　她嚇PO奇景照：這家這麼好吃？

「敢擋我的路！」高雄光頭男暴怒…掏西瓜刀追砍　目擊者嚇傻狂倒車

影／盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點

菠蘿麵包發霉？釋迦整顆「一粒粒白點覆蓋」　網猛一看驚：是龜神！

影／月收7萬有房...女友竟去做「OO」！他崩潰上網求救　網一看：快放生

國家機器拍的？高嘉瑜氣噗噗「68歲照片」曝光　各時期嘉瑜總起底

痛擠8個月母乳...婆婆「背後偷倒掉」一句話氣哭她　老公補槍：不能讓她嗎

午後豪雨「狂炸雙北3小時」！中山北路多處積水30cm　淹沒半個輪胎

金路獎20周年了！林佳龍頒獎定義「人本交通」：互動帶來感動

陸客一條龍業者傳放無薪假　林佳龍做後盾：雨天不會收傘

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

痛擠8個月母乳...婆婆「背後偷倒掉」一句話氣哭她　老公補槍：不能讓她嗎

午後豪雨「狂炸雙北3小時」！中山北路多處積水30cm　淹沒半個輪胎

金路獎20周年了！林佳龍頒獎定義「人本交通」：互動帶來感動

陸客一條龍業者傳放無薪假　林佳龍做後盾：雨天不會收傘

大雷雨轟炸！三重道路淹成河　騎士如騎「水上摩托車」冒險前進

與已婚熟女曖昧同住　司馬中原認了：她希望我把房子賣掉

他怨拜完的食物「少一味」：啤酒很快沒氣...爆雞母皮　網曝不起眼兇手

超過50人來領取　濟南教會成台人援港物資「集散地」

台東抓到大龍蝦　「重5斤4000元↑」漁民開心放生…牠抱蛋了

1個月3次送煞！彰化習俗新竹發揚　在地人抱怨：跟風過頭了吧

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

這一定是幻覺！路平的高雄鳳山林森路出現天坑　吞噬貨車後輪

46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚：骨頭還好嗎

南韓爆紅「全雞帽」超獵奇！雞腿肥美還會舞動　看了超想咬一口

美國務院批准售台66架F-16V　陸外交部：將制裁參與售台武器的美國公司

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

外籍移工身穿「絕不酒駕」T恤　酒後騎電動自行車遭警攔下

午後雷雨炸北台！雙北七地區發佈淹水警戒

南韓最快明宣布是否續簽！　撕毀《軍情協定》成貿易戰報復籌碼

「1萬1次包養」哄青春小鮮肉　3少男慘倒貼成性玩物

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：..

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能..

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若..

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中..

載5小孩開進南投隧道熄火！全家..

女友做這行！他月收7萬崩潰　網..

條紋大媽裝3大袋碎洋蔥　網曝誇..

10外送員排滷味攤　她見「粉紅..

司馬中原爆父女戀　同居小32歲..

颱風「白鹿」生成！周六影響最劇

僑光科大校長遭控私授親兒學位　..

她吃鼎邊銼不慎性騷擾　老闆也尷..

大雷雨彈開炸雙北！17縣市大雨..

更多熱門

相關新聞

萌弟和愛犬玩餵食遊戲　反應網笑翻

這天小主人餵瑪爾濟斯「阿肥」吃餅乾，卻突然改變心意縮手，阿肥眼看到手的零食飛走，急得像熱鍋上的螞蟻。這時，弟弟再度伸手，狗狗成功叼走零食，原本發出魔性笑聲的寶寶，下一秒當場愣住，露出懷疑小眼神，惹得全家人捧腹大笑。

流產怕小王發現　她偷孫子冒充兒子

爸聞怪聲一看…寶寶竟在學狗語

辣媽牛仔褲「破後面」處女座弟超火

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面