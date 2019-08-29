行程很硬的一週...陳其邁深夜喊：給我三個月也很難變三浦春馬

▲行政院副院長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁用「緊緊緊」個性與行政院長蘇貞昌一起「衝衝衝」拚國政，一週行程排滿滿。陳其邁28日深夜透過臉書分享一週行程，笑喊，「我看，就算給我三個月，也很難變成三浦春馬了。」

陳其邁28日晚間透過臉書分享行程很硬一週行程，「上週五在INSIDE未來日演講『5G和台灣產業鏈的緊密關係』，這週一到台大『台灣iAuto團隊前進杜拜世界大會記者會』談『智慧交通』，週二到中華電信學院『2019中華電信AIoT黑客松大賽』，今天在第四屆《WHATs NEXT！5G到未來》數位行動產業高峰會。」

陳其邁說，四場跟科技有關的硬行程，讓他每天超充實，「我看，就算給我三個月，也很難變成三浦春馬了。但讓我為5G科技產業衝一波，台商回台投資加碼。」

28日出席「What’s Next! 5G到未來」數位行動產業高峰會，陳其邁就向大家分享政府目前推動的「台灣5G行動計畫」。行政院將在2019至2022年間，投入204億資金，以四大主軸建構台灣5G實力，迎接5G時代。

四項內容包含第一項推動垂直應用場域，以新莊棒球場為例，球迷可以即時回放關鍵畫面、多視角觀賽、以AR/VR方式與比賽互動等。其二為推動5G創新應用發展環境，串聯產官學研資源，培養跨域人才，營造創業友善環境。第三是完備技術核心及資安防護能量，鼓勵業者以進入國際供應鏈。其四是調整法規創造發展有利環境，實施電信管理法、產業創新條例，促進產業升級。

陳其邁表示，未來在智慧製造、智慧醫療、智慧交通等領域，台灣都有實力成為世界第一，「台灣5G相關產值在2035年時，預計將達到1340億美金。政府一定會全力以赴，每一項施政，都是為著台灣的未來。」