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vivo智慧旗艦店駐點三創　四大科技力打造全新店格

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▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

▲vivo將於7/25台北三創體驗店開幕當天祭出振興三倍券優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

vivo為了要提供消費者更棒的體驗，繼年初進軍高雄夢時代後，將於下週六（7/25）正式插旗台北三創生活園；而《ETtoday新聞雲》記者這次也搶先一睹新店面的樣貌。vivo強調，台北三創體驗店是vivo全球首間採用全新第四代店格的智慧旗艦店。

vivo台北三創體驗店結合了四大智慧科技，以打造出全新店格，分別是：智慧動態招牌、智慧防盜系統、動態顯示體驗台，以及智慧調光系統等。

智慧動態招牌：如果你有注意過，已進駐三創一樓的他廠手機品牌，其門面的招牌皆為舊式燈箱設計，但是為了更富有科技力，vivo新門市招牌改為動態影像畫面傳遞品牌訊息，採用超過200片的點陣式LED拼裝顯示器，搭配軟體串接技術，未來更可透過5G連線即時傳播分享，以快、新、創意的方式與消費者溝通。

▼vivo台北三創體驗店掛上了智慧動態招牌。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

智慧防盜系統：為了讓消費者能夠一眼透視店面，vivo此次捨棄柵欄式的防盜裝置，使店面視野更寬敞，地板採用隱藏式RFID並搭配產品上的智慧防盜晶片，消費者可零拘束地享受自在購機。

動態顯示體驗台：結合36.7吋數位顯示大螢幕，完美呈現動態影片，搭配不同陳列道具與設計，打造新一代臨櫃體驗，智慧體驗台還可監測消費者拿起手機時間、偏好使用的功能等，透過大數據分析調整並提供消費者服務。

▼vivo台北三創體驗店的體驗台上，也裝上了動態顯示螢幕。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

智慧調光系統：有別一般的店面，vivo台北三創體驗店天花板裝上了可視需求調整的光源，其可模擬出多種戶外光源環境，滿足消費者體驗手機拍攝需求。

▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼除了天花板的智慧調光系統外，體驗台下方的光源也可視需求調整（上圖）；在新體驗店後方的牆面，也掛上了九片拼接螢幕（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，vivo此次打造的新店面佔地30坪，室內空間將場域劃分為展示體驗區、產品交機區、週邊配件區，vivo帶給消費者從產品體驗、購機挑選、電信申辦、主題課程等服務。

▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼產品交機區提供了充電服務。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo台北三創體驗店。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，vivo也表示，為了歡慶vivo三創智慧體驗店開幕，vivo也將於7/25開幕當天祭出優惠；只要開幕當日憑振興三倍券購買指定機型，即可享加1元再送1機，可以以划算價格一次帶走2支手機。

開幕當天也將同步推出排隊優惠，如限量18W雙向快充行動電源只要1折，也就是可以119元輕鬆帶走。開幕當天亦揪v粉回娘家，凡加入官方俱樂部或粉絲團，即可獲得精美好禮。此外，三創體驗旗艦店也攜手高雄夢時代體驗店祭出購機優惠，凡於7/25～8/16期間購買指定機型最高享超過萬元購機禮。

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