韓國瑜辦造勢民調就回升？　黃暐瀚：大家看電視人還那麼多…

▲韓國瑜日前出席凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人23日，在八二三砲戰音樂會上首度在媒體同框亮相後，民調上漲。媒體人黃暐瀚認為，「我覺得郭台銘90%的機率會選的」，但韓國瑜9、10月再辦大型造勢活動，民調會再上升。

黃暐瀚28日在「平論無雙」政論節目表示，從目前各民調看來，郭台銘、柯文哲、王金平8月23日在媒體面前首度同框亮相後，民調確實上漲，但有3個時間點不能忘記，6月13日民進黨總統初選結果，前行政院長賴清德輸給蔡英文，當時蔡英文民調達35.6%。

黃暐瀚指出，7月15日國民黨總統初選，韓國瑜民調也達44%，兩者都是高點，現在8月底的時候，正好是柯文哲、郭台銘還有王金平三個人的高點，「我覺得郭台銘90%的機率會選的」，郭台銘不用等換瑜，也不認為郭台銘在等，且國民黨若換瑜，立委選舉會很慘。

黃暐瀚認為，韓國瑜7月15日在國民黨初選中勝出，至今一個半月，支持度受負面新聞影響而下滑，但等到9、10月再辦造勢活動，其民調會再上升，「大家看電視，人還這麼多，他的民調就會再上來了」；至於郭台銘，有90%的機率會選總統，「可是進場之後的民調，未必會是現在我們所看到那樣的高點」。