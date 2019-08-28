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獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北　首站30日參拜龍山寺

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▲▼學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲學姐黃瀞瑩。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨，揚言進軍國會，台北市副發言人黃瀞瑩是否投入2020立委選舉，為台灣民眾黨搶下一席立委席次，備受各界關注。據悉，黃瀞瑩將在30日開始跑行程，第一站選在台北市萬華龍山寺參拜祈福，屆時市府顧問蔡壁如也將陪同。

柯文哲自連任台北市長以來，持續全台趴趴走，走訪外縣市跑官廟、會見地方人士，累積陸軍實力。據了解，柯營進一步規劃讓柯市府最吸睛的「學姐」黃瀞瑩展開行程活動，目前預計先以台北市為主，將跑遍各行政區，行程定調走生活化路線，走訪廟宇、市場等貼近民眾，為大選籌備能量，未來不排除拓展至外縣市。

據了解，黃瀞瑩將利用在下班以及假日期間跑行程，黃瀞瑩預計在30日晚間6點至龍山寺參拜，因當天正值農曆八月初一，代表著感謝神明保佑七月平安，由於學姐是年輕人關注目標，人氣不輸老闆，黃瀞瑩的曝光能有正面效果，且頗具話題性，因此決定讓黃瀞瑩「動起來」，為立委選舉鋪路。

▲▼台北市長柯文哲針對時事回應副發言人黃瀞瑩陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

台北市第一選區（士林北投）選情激烈，民進黨由現任立委吳思瑤爭取連任，國民黨則推出市議員汪志冰挑戰，前新北市議員李婉鈺也表態參選，戶籍北投的黃瀞瑩也被點名參戰。

親柯人士分析，黃瀞瑩若投入選戰，四位女將中黃是最年輕的人選，勢必很有看頭，學姐是年輕人參與政治的代表，代表年輕人的希望，民眾盼望在中老年世代下有不同的選擇，對選民來說仍有一定吸引力；無論選區域或不分區立委，「把學姐放到什麼位子都好」，因為她有全國的知名度，況且現在還不急，先累積能量再決定下一步。

身為民眾黨黨員的黃瀞瑩表示，最重要的目標是宣傳民眾黨，由於過去很多人認為民眾黨的成立很草率，因此她將走訪12個行政區，宣傳民眾黨的理念與價值，讓民眾了解柯為何要創黨；她坦言，近期柯文哲官方臉書粉專「掉粉」掉很快，與柯文哲組黨有關，希望藉由跑行程的過程，與過去曾是柯粉的年輕人當面溝通。

黃瀞瑩並指出，她還會去拜會地方人士，因平時主要處理媒體事務，多待在市府，比較少跑行程接觸地方人士，她自己也認為有機會的話應該多學習，「增加自己的政治經驗」。至於參選立委一事，黃瀞瑩低調表示，「先把副發言人的職務做好」。

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