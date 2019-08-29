快訊／賀德芬質疑LSE論文學位造假　蔡英文怒了！拿出證明文件提告

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台大法律系名譽教授賀德芬29日舉行「蔡英文總統博士論文學位說明會」，提出論文學位可能造假的質疑。對此，總統府發言人張惇涵隨即拿出倫敦政經學院附有鋼印的證明文件打臉，並將採取法律行動，針對相關不實指控提告。

張惇涵表示，2016年蔡英文當選總統後，LSE也在官網上祝賀，網站也可以秀給大家看，大家可以看到在台灣部分，其中一位就是蔡英文；同時，官網也特別發文，校友當選台灣總統。

張惇涵表示，總統過去擔任教職，也參選公職，都必須依法繳交相關的文件，並要經過外館的認證，有關不實指控，在2015年總統大選也有出現過，當時也申請倫敦政經學院的學位證書。

張惇涵當場拿出證明文件，包括2015年申請倫敦政經學院補發的證書，有該學院的鋼印，「有鋼印，就不可能會是假的！」另外一份，也是當時補發學位證書的說明文件，上面也有鋼印，「因此2015年有相關爭議時，就已經跟LSE校方有完整且清楚的說明」。

張惇涵說，過去這段時間，包括校方跟相關單位，都有完整說明，卻沒有辦法阻止抹黑跟不實言論，早上賀德芬教授再次提出，那就只好以司法來解決，只好向相關人士採取法律行動，備妥相關文件後提起告訴。

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▼賀德芬舉行記者會，質疑蔡英文總統博士論文學位造假。（圖／記者屠惠剛攝）

