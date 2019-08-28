授旗頭城搶孤盼「旗開得勝」　徐永明：時力在宜蘭立委不缺席

▲「頭城搶孤－2020時代力量旗開得勝」主席授旗記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量28日上午舉行「頭城搶孤－2020時代力量旗開得勝」主席授旗記者會，由宜蘭黨部組成代表團，宣布將參加今年的頭城搶孤，在黨主席徐永明的授旗下期許能夠「旗開得勝」。徐永明於會中表示，2020時代力量在宜蘭不會缺席，搶孤代表時代力量不論在立法院問政、縣市議會問政及地方參與都是持續在進行的。

宜蘭頭城搶孤將在29日晚間11點登場，時代力量宜蘭縣黨部由郭稟翰、陳韋鈞、呂柏凱、何凱傑、張志銘組成代表團，並邀請熱愛運動的桃園市議員簡智翔擔任領隊，目前已展開集訓，希望爭取好成績。

時代力量宜蘭黨部顧問團團長林正芳表示，頭城搶孤已有兩百多年歷史，是東亞區域相關活動中，規模最大，吸引最多人參加的盛會。時代力量今年能有代表隊參加，別具意義。

簡智翔則指出，很高興能夠受邀擔任領隊，親身體驗極具代表性的搶孤活動。上一屆最佳紀錄是8多分鐘，希望代表隊的成績不要差太多地順利完賽。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



徐永明表示，很高興能夠在黨部舉行授旗儀式，期待2020年時代力量也能夠旗開得勝，為時代力量搶個好彩頭。徐永明指出，宜蘭黨部是時代力量各地黨部中最活潑、地方參與也最深的，不只是理念宣傳與服務鄉親，地方重要的文史活動也從來不缺席。

徐永明說，除了授旗儀式，宜蘭的夥伴對接下來的立委選舉也很有想法，時代力量的基本態度就是在宜蘭不會缺席，接下來會推舉出能夠代表時代力量傳播理念、讓時代力量在宜蘭經營成為典範的人選，搶孤也代表時代力量不論在立法院問政、縣市議會問政及地方參與都是持續在進行的。

徐永明表示，宜蘭在下個階段不會缺席，希望時代力量能夠真的搶到順風旗，且宜蘭黨部的意志非常強烈，這部分黨中央也會予以協助，其他選區則還要再看各選區的狀態，時代力量靜待民進黨回應。