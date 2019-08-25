「他們結婚沒5分鐘！」6年小倆口開心公證　遭車追撞肉體凹折…新郎媽全目睹

▲德州一對新人結婚不到5分鐘就發生意外身亡。（圖／翻攝自當事人妹妹臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州日前發生一起令人心碎的車禍意外。一對自八年級開始就熱戀到20歲的班對，兩人23日在雙方親友的見證下，在法院公證結婚，並計畫將於今年聖誕節舉行一場盛大的婚禮，沒想到在公證後小倆口開車上到高速公路，不幸與一台轎車發生擦撞，小倆口的車一路撞進路邊的樹叢，夫妻倆當場死亡。後方跟車的新郎母親全程目睹意外發生，崩潰大喊：「他們甚至結婚不到5分鐘！」難以接受悲劇發生。

根據英國《每日郵報》報導，19歲的新郎哈雷喬（Harley Joe Morgan）和20歲的雷安倫（Rhiannon Boudreaux Morgan）從8年級就開始交往，雙方家長也都相當看好，爾後有了結婚計畫，在上周五（23日）決定到當地法院公證結婚，並於今年聖誕節邀請親友來婚禮。當時新人公證完後，開車上了高速公路，哈雷喬的母親則開另台車跟在後面。

小倆口的車上到高速公路不久後，就和一輛轎車發生撞車意外，他們所開的車受到猛烈的撞擊，直接被甩進一旁的樹叢，車頭全毀、擋風玻璃也全碎，汽車座椅完全變形。新郎的母親拉時娜（Lashawna Morgan）在後方全程目睹車禍的發生，當下立刻下車試圖想要拉出卡在車體殘骸中的兩個孩子。

▲小倆口的車，被撞到幾乎扭爛變形。

警方獲報到現場後，發現哈雷喬、安雷倫已經沒有生命跡象，小倆口身上都是血跡。拉時娜崩潰表示，「這絕對是最糟糕的惡夢，就這樣發生在我面前，我只想救出我的寶貝、還有他的妻子，他們甚至結婚不到5分鐘！」

拉時娜更表示，她幾乎忘不了車禍那一刻的畫面，但現在什麼都來不及了，我現在沒有了孩子，我的生活沒有令我快樂的事情了！「永遠要記得即使生氣也要擁抱你的家人、愛他們」。如今原本決定12月20日將舉辦的婚禮，如今只剩親友對他們的思念。